ÚLTIMA HORA: Triplemanía 34 se celebrará en dos noches en el mes de septiembre

Hace un año WWE se decidió a comprar a la AAA y desde entonces se ha gestado una sinergia y unión que ha dado grandes historias, una mejora en la calidad de las luchas, la producción de los eventos y el seguimiento de las historias. En un movimiento atrevido de WWE y AAA ahora van por dos noches de Triplemanía, algo que no se había visto.

En un anuncio se reveló que Triplemanía tendrá su primera noche para el viernes 11 de septiembre con una sede por confirmarse aunque se estima que será Guadalajara la que tenga esta primer noche, lo que se anunciará en las siguientes semanas.

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En apareciencia el 12 de septiembre que es sábado se descansará, pero la noche cumbre ocurrirá el domingo 13 de septiembre en la Arena Ciudad de México, casa de la Triplemanía desde el 2012, luego de que el Toreo Cuatro Caminos quedó extinto y el Palacio de los Deportes entró como sede de este magno evento.

WWE tendría un fin de semana de alto calibre con Triplemanía

WWE y AAA y este fin de semana de Triplemanía que ya es oficial, podría tener el sábado 12 de septiembre algún otro magno evento como un MAIN EVENT que es una visita con las grandes estrellas de WWE pero sin contar con transmisión de TV.

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Sin embargo, todo se ha saturado pues en ese formato que se le conoce por el mundo, tienen el 12 de septiembre un show en Santiago de Chile, lo que complica todo para tener un MAIN EVENT.

¿Qué luchas habría en Triplemanía 2026?

En la Triplemanía 2026 que se celebra el 11 y 13 de septiembre, se rumora que habría dos luchas que encabezaría los eventos.

Triplemanía 11 de septiembre: Lucha por el megacampeonato que tiene en su poder Dominik Mysterio. Aunque hay tiempo por delante se estima que el hijo de Rey Mysterio será quien tenga esa primera noche como estelar.

Triplemanía 13 de septiembre: Todo indica y está cantado que será la noche de los Grandes Americanos en la que se jueguen las máscaras en una contienda de estilo mexicano, en la que uno tendrá que revelar su identidad, edad, años como luchador y lugar de nacimiento.

Esa lucha de Grande Americano vs Grande Americano está destinado a ser una enorme lucha que desde que se comenzó a abrir paso ha generado grandes comentarios.