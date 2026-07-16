Final España vs Argentina tiene algo especial y es la PRIMERA desde 1930 con esta característica

La Selección Argentina consiguió su boleto a la final tras derrotar 2-1 a Inglaterra, mientras que España llegó al partido decisivo luego de superar a Francia en semifinales. El duelo por el campeonato se disputará el próximo 19 de julio y ya tiene un lugar asegurado en los libros de historia.

Más allá de la lucha por el trofeo, el partido tendrá una particularidad que llamó la atención de aficionados y especialistas. Será la primera final mundialista entre dos selecciones hispanohablantes desde la Copa del Mundo de 1930.

Sunday’s World Cup final match will be the first final to feature two Spanish-speaking sides since the inaugural tournament in 1930, when Uruguay beat Argentina. pic.twitter.com/4TUL54qzu8 — Iain Cameron (@theiaincameron) July 15, 2026

Argentina y España disputarán una final que no se veía desde 1930

La única vez que ocurrió algo similar fue en la edición inaugural del torneo, cuando Argentina y Uruguay definieron el campeonato en el Estadio Centenario de Montevideo. En aquella ocasión, el conjunto uruguayo se impuso por 4-2 y se convirtió en el primer campeón mundial de la historia.

Desde entonces pasaron 96 años sin que dos países de habla hispana coincidieran en una final de la Copa del Mundo. A lo largo de las distintas ediciones del torneo, las finales estuvieron protagonizadas por selecciones de diferentes idiomas y regiones del planeta. Brasil, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Argentina fueron algunos de los países que disputaron encuentros decisivos, pero nunca volvieron a coincidir dos selecciones hispanohablantes en el partido por el título.

Por eso, el choque entre Argentina y España adquiere un valor histórico adicional. Además de definir al nuevo campeón del mundo, representará un acontecimiento que no se repetía desde los orígenes de la competencia.

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La Albiceleste intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar una nueva consagración mundial. Del otro lado estará una selección española que busca conquistar su segunda Copa del Mundo tras el histórico campeonato conseguido en Sudáfrica 2010.

Con Lionel Messi liderando a Argentina y una generación encabezada por Lamine Yamal en España, la final promete reunir talento, historia y un dato que la convierte en una de las más especiales que ha tenido la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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