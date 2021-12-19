EN VIVO Atlante vs Tampico Madero | Final de vuelta

Se juega la final de vuelta de la Liga BBVA de Expansión MX entre Atlante y Tampico Madero y tú podrás ser partícipe a través de la señal de Azteca Deportes.

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Estadísticas Atlante vs Tampico Madero | Final Liga BBVA Expansión MX

Los Potros de Hierro llegan a esta instancia después de haber sido el segundo mejor equipo de la temporada regular y por ende haber empezado la fase final desde la ronda de cuartos de final, una realidad contrastante a la del cuadro tamaulipeco que fue séptimo lugar de la clasificación y con ello tuvo que jugar la reclasificación contra Mineros de Zacatecas. Posteriormente dejó en el camino al Atlético Morelia y Dorados de Sinaloa, respectivamente.

¿Cuándo y dónde juegan Atlante vs Tampico Madero?

El decisivo encuentro entre Atlante y Tampico Madero se llevará a cabo el sábado 18 de diciembre del 2021 en el Estadio Azulgrana, lugar de múltiples batallas de este tipo que ahora sumará una más.

¿A qué hora se juega el Atlante vs Tampico Madero?

La transmisión del duelo entre capitalinos y tamaulipecos dará inicio en punto de las 8:55 PM, es decir 20 minutos antes de que el balón empiece a rodar en el Azulgrana a las 9:15 PM.

¿Dónde ver el Atlante vs Tampico Madero?

Azteca Deportes fue la casa de la Liga BBVA Expansión MX a lo largo de la temporada y el partido por el título no iba a ser la excepción, así que te invitamos a que no te pierdas el compromiso a través de AztecaDeportes.com y nuestra app.

Atlante vs Tampico Madero: previa

Para ser campeón, a cualquiera de los dos equipos les basta con ganar este encuentro por la mínima diferencia, luego de haber empatado sin goles en el duelo de ida celebrado en territorio tamaulipeco.

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Cabe recordar que este choque representa una revancha para los de la Ciudad de México, quienes justamente hace un año perdieron la final del Torneo Guardianes 2020 contra el propio Tampico Madero.

