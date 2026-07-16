“Dos escalones por encima": Un periodista amigo de Cristiano Ronaldo ningunea a Argentina antes de la Final del Mundial 2026™

La tensión de cara a la Gran Final de la Copa del Mundo 2026™ está en su punto máximo, y fuera de las canchas el fuego ya comenzó a propagarse. El polémico periodista español Edu Aguirre, reconocido mundialmente por su estrecha relación con Cristiano Ronaldo, encendió las redes sociales al lanzar una picante provocación contra la Selección Argentina, calentando el duelo definitivo del próximo domingo.

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A través de sus plataformas digitales, el comunicador comenzó felicitando de forma irónica al conjunto albiceleste por su "coraje y casta" para pelear cada partido. Sin embargo, la cortesía duró poco: de manera tajante, aseguró que, a nivel estrictamente futbolístico, España se encuentra actualmente dos escalones por encima del equipo capitaneado por Lionel Messi. Con una sonrisa provocadora, Aguirre cerró su video con un desafiante: “Nos vemos el domingo”.

Edu Aguirre: ”Prefiero a Argentina que a Inglaterra"

La euforia del periodista madrileño se desbordó tras el pase de "La Roja" a la final, luego de superar con autoridad a Francia. Edu Aguirre sostuvo que al nivel que está jugando la plantilla española, "nadie los puede alcanzar", catalogando el triunfo ibérico como un repaso espectacular ante el que él consideraba el mejor seleccionado del torneo.

Lejos de mostrar respeto por el vigente monarca del mundo, el polémico panelista desestimó por completo el poderío del cuadro sudamericano y confesó abiertamente que prefería enfrentar a Argentina en el partido por el título, ya que consideraba que ganarle al cuadro de Lionel Scaloni sería una tarea considerablemente más sencilla que medirse ante la selección de Inglaterra.

Como era de esperarse, estas picantes declaraciones desataron una catarata de reacciones furiosas por parte de la hinchada argentina, que no tardó en recordarle al comunicador el historial reciente de la Scaloneta y su jerarquía en momentos de máxima presión.

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