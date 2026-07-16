Lamine Yamal podría estar lesionado para la final contra Argentina: esto es lo que se sabe

La Selección de España comenzó su preparación para la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una ausencia que encendió las alarmas. Lamine Yamal no trabajó a la par de sus compañeros durante el entrenamiento de este jueves 16 de julio, a tres días del partido decisivo contra Argentina.

El delantero del Barcelona realizó una sesión diferenciada junto con Pedro Porro en Nueva Jersey, sede donde el conjunto dirigido por Luis de la Fuente prepara el encuentro por el título. La imagen del atacante con un vendaje en el muslo izquierdo aumentó las dudas sobre su estado físico.

Por qué Lamine Yamal no entrenó con el grupo de España

Lamine Yamal presenta golpes y molestias musculares después del partido de Semifinales contra Francia, encuentro en el que España consiguió su clasificación tras imponerse por 2-0.

De acuerdo con los primeros reportes, el futbolista realizó carrera continua y ejercicios individuales sin mostrar dificultades importantes. La decisión del cuerpo técnico habría sido preventiva y estaría relacionada con el manejo de las cargas físicas después del desgaste acumulado durante el torneo.

Lamine Yamal, la máxima figura de España|REUTERS

La Real Federación Española de Futbol confirmó que el plantel ya trabaja pensando en la final, aunque hasta el momento no publicó un parte médico que indique que Lamine sufrió una lesión muscular. Su ausencia de la práctica grupal tampoco significa que esté descartado para enfrentar a Argentina.

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¿Lamine Yamal está lesionado para la final contra Argentina?

Por ahora, España no confirmó una lesión de gravedad en Lamine Yamal. La información disponible señala que el atacante tiene dolores y contusiones provocadas por la exigencia del duelo ante Francia, pero su presencia en la final no estaría en riesgo.

El extremo de 19 años trabajó por separado como medida de precaución y continuará bajo observación durante las próximas prácticas. El cuerpo técnico espera que pueda regresar progresivamente al trabajo con el grupo antes del encuentro del domingo.

Pedro Porro también entrenó de manera diferenciada. En su caso, el lateral tendría una molestia en los isquiotibiales, aunque tampoco se considera un problema serio que pueda impedirle participar en el partido por el campeonato.

|REUTERS

Cuándo se juega la final España vs Argentina

La final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

España buscará conquistar su segundo título mundial después de superar a Francia en las Semifinales. Argentina, por su parte, llega al partido decisivo tras vencer por 2-1 a Inglaterra y tendrá la oportunidad de conseguir su segunda Copa del Mundo consecutiva.

Salvo que las molestias físicas evolucionen de manera negativa, Lamine Yamal estaría disponible para enfrentar a la Selección Argentina. Las próximas prácticas serán determinantes para conocer si podrá entrenar con normalidad y mantenerse dentro del once titular de España.