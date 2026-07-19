La Final del Mundial 2026 podría tener la primera “ley del ex” de su historia: esta es la razón

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de definir a su nuevo campeón con el duelo entre Argentina y España. Más allá del título, la final tendrá un hecho que nunca ocurrió en este torneo, la famosa "Ley del Ex". Un futbolista tendrá la posibilidad de enfrentar al país donde nació en el partido más importante del certamen.

Nico Paz es el primer jugador que enfrenta al país en el que nació en una final de un Mundial. Su nacimiento fue en Santa Cruz de Tenerife, España, en septiembre de 2004. Gracias a la nacionalidad argentina de su padre, Pablo Paz, eligió representar a la selección de Argentina. Así, marcará un precedente inédito.

Nico Paz, jugador de Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Nico Paz logra algo único en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La historia de los Mundiales registra varios futbolistas nacidos fuera del país que representaron. Sin embargo, ninguno estuvo en una final frente a la selección de su lugar de nacimiento. Ese vacío estadístico termina este domingo con Nico Paz en Argentina vs. España.

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El caso resulta particular porque el mediocampista creció con vínculos tanto con España como con Argentina. Aun así, desde categorías juveniles dejó en claro su decisión de vestir la playera argentina, una elección que ahora lo coloca frente a un escenario sin antecedentes en casi un siglo de historia mundialista.

Predicción inédita de la final entre España y Argentina|Especial

¿Qué es la “ley del ex” y por qué se puede cumplir en la final?

Si Nico Paz forma parte de la final entre Argentina y España y marca un gol, se cumplirá la “ley del ex”. Esto sucede en clubes cuando un jugador le convierte un tanto a un equipo en el que anteriormente había jugado. Ahora podría suceder a nivel selecciones, aunque parece difícil que el futbolista del Como tenga minutos en la Gran Final.

Nico Paz, jugador de Argentina

TV Azteca transmite la Gran Final del Mundial 2026

La definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene transmisión EN VIVO y GRATIS por televisión abierta. A través de Azteca 7 podrás ver la transmisión de la clausura, el partido entre Argentina y España y la ceremonia de premiación. También irá por nuestro sitio web y la App de Azteca Deportes.

