Finn Balor, el “novio” de una mexicana que podría ser el próximo campeón de la WWE

La última edición de WWE RAW trajo consigo la posibilidad de presenciar una nueva defensa por el Campeonato Pesado de la empresa, mismo que ostenta CM Punk. Este combate se llevará a cabo el próximo lunes y su rival será nada más y nada menos que Finn Balor, el “novio” de una conductora mexicana.

Para poner un poco de contexto, vale decir que la WWE está en medio de una gira por Europa, por lo que la próxima edición de RAW se llevará a cabo en Irlanda, país en donde Finn Balor nació. Por ende, el luchador de 44 años de edad considera que esta es su oportunidad para volver al trono de la empresa.

¿Quién es Finn Balor y cómo comenzó su historia de amor con Verónica Rodríguez?

La última edición de RAW trajo consigo una nueva rivalidad entre Finn Balor y CM Punk, quienes se enfrentarán el siguiente lunes por el Campeonato Pesado; es decir, unos días antes de la llegada del Royal Rumble en un careo que generó mucha interacción en las redes sociales.

Ahora bien, ¿quién es Finn Balor? Nacido en Wicklow el 25 de julio de 1981, se trata de un luchador que, después de haber conquistado distintas empresas y el circuito independiente, llegó como una estrella a la WWE, marca en la que ha sido Campeón de Parejas, Campeón Intercontinental y, en consecuencia, Campeón Universal.

Su relación con la mexicana Verónica Rodríguez comenzó hace varios años; de hecho, contrajo matrimonio con ella en agosto del 2019. Vale decir que constantemente se demuestran su amor a través de redes e, incluso, el propio Balor se ha vuelto fanático de Pumas gracias al cariño que “La Vero” tiene por este equipo.

¿Finn Balor y Verónica Rodríguez han estado en la AAA?

Debido a la compra de la AAA por parte de la WWE es que varias estrellas de la empresa, tales como el propio Finn Balor y Verónica Rodríguez, han formado parte de la Tres Veces Estelar. De hecho, el irlandés tuvo pequeños segmentos de rivalidad con Mr Iguana y La Parka.