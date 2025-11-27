FMF revela el “12 Ideal” en los Victory Prize 2025 para reforzar la campaña Somos México rumbo al Mundial de 2026

La ceremonia de los Victory Prize 2025 funcionó este miércoles como punto de convergencia entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y diversas figuras del deporte nacional. En este marco, Mikel Arriola, comisionado de la FMF, anunció la integración de un grupo de doce deportistas a la campaña Somos México, proyecto que acompañará a la Selección Nacional hacia su participación en el Mundial de Futbol 2026.

El llamado “12 ideal” quedó conformado por atletas que han construido presencia en sus respectivas áreas: Isaac del Toro (ciclismo), Paola Longoria (raquetbol), Josué Andriassi (baloncesto), Juan Celaya (clavados), Arnulfo Castorena (paranatación), Matías Grande (tiro con arco), Diego Villalobos (natación), Yareli Acevedo (ciclismo), Mati Álvarez(heptatlón), Mia Cueva (clavados), Uziel Muñoz (atletismo) y David Martínez (UFC). Cada uno recibió la playera de la Selección Nacional durante la gala, gesto que formalizó su adhesión a la iniciativa.

Arriola subrayó la finalidad de esta incorporación: “Todos ustedes representan un gran orgullo para México. Esta campaña y el esfuerzo colectivo son prueba de que lo hecho en México está bien hecho”. El mensaje situó a la campaña Somos México como un intento de fortalecer identidad y cohesión en torno a la histórica condición de México como país anfitrión del Mundial por tercera ocasión.

Presencia del futbol femenil en la ceremonia

El espacio otorgado al futbol femenil adquirió relevancia dentro del programa, donde La portera Valentina Murrieta, integrante de la Selección Nacional Sub-17, obtuvo el premio NEXT, distinción que reconoce a figuras jóvenes con proyección dentro del deporte mexicano.

A su vez, Lizbeth Ovalle apareció nominada en la categoría UNEXPECTED, a partir de su transferencia de Tigres al Orlando Pride, movimiento que la organización describió como un paso de importancia para el futbol femenil. La presidenta de la LIGA BBVA MX Femenil, Mariana Gutiérrez, participó como presentadora de uno de los premios, lo que amplió la presencia institucional del sector.

Figuras de la Liga MX y nominaciones adicionales

La ceremonia también incluyó reconocimientos vinculados al futbol varonil. Antonio “El Turco” Mohamed recibió el nombramiento de Entrenador del Año por el título obtenido con el Club Toluca, en una categoría destinada a liderazgo y resultados deportivos.

Las nominaciones abarcaron a jugadores y clubes que acumularon notoriedad durante el año como lo fueron Santiago Giménez, Gilberto Mora, Ángel Malagón e Marcel Ruiz entre otros. En el ámbito colectivo, aparecieron el Club de Futbol Monterrey, por el impacto de sus fichajes, y el Club Toluca, considerado dentro de la terna a equipo del año.