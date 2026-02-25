logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡GOL DE LA HORMIGA! | México 2-0 Islandia | Amistoso internacional | Febrero 2026 | TV Azteca

La “Hormiga” aparece con contundencia para marcar el segundo gol de la Selección Mexicana ante Islandia en este partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Gran definición que enciende a la afición y confirma el buen momento del equipo.

Videos,
Selección Azteca

Por: Azteca Deportes

La “Hormiga” aparece con contundencia para marcar el segundo gol de la Selección Mexicana ante Islandia en este partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Gran definición que enciende a la afición y confirma el buen momento del equipo.

Tags relacionados
Selección Mexicana

Te Recomendamos