¡GOL DE LA HORMIGA! | México 2-0 Islandia | Amistoso internacional | Febrero 2026 | TV Azteca
La “Hormiga” aparece con contundencia para marcar el segundo gol de la Selección Mexicana ante Islandia en este partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Gran definición que enciende a la afición y confirma el buen momento del equipo.
