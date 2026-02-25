México vs Islandia | RESUMEN EXTENDIDO | Amistoso Internacional | Febrero 2026 | TV Azteca Deportes

La Selección Mexicana mostró contundencia y gran funcionamiento al enfrentar a la Selección de Islandia en este partido amistoso internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Revive el resumen extendido con los goles, las mejores jugadas, las atajadas y los momentos más importantes del encuentro donde La Selección Azteca dejó grandes sensaciones ante su afición.