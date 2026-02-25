¡Gol de Ledezma! | México 1-0 Islandia | Amistoso internacional | Febrero 2026 | TV Azteca Deportes
México rompe el cero en el amistoso internacional Ledezma aparece en el momento clave para marcar el gol de la Selección Mexicana ante Islandia en este partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Una jugada que levanta a la afición y confirma el buen momento del equipo.
México rompe el cero en el amistoso internacional Ledezma aparece en el momento clave para marcar el gol de la Selección Mexicana ante Islandia en este partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Una jugada que levanta a la afición y confirma el buen momento del equipo.