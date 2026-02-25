logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡ATAJADÓN de Rangel! Evita el primero de Islandia | México vs Islandia | Amistoso Internacional

Apareció el héroe bajo los tres palos Raúl “Tala” Rangel se lució con una espectacular atajada para evitar el gol de Islandia en el partido entre México e Islandia, mostrando reflejos impresionantes y manteniendo el marcador en cero.

Videos,
Selección Azteca

Por: Azteca Deportes

Apareció el héroe bajo los tres palos Raúl “Tala” Rangel se lució con una espectacular atajada para evitar el gol de Islandia en el partido entre México e Islandia, mostrando reflejos impresionantes y manteniendo el marcador en cero.

Tags relacionados
Selección Mexicana

Te Recomendamos