¡ATAJADÓN de Rangel! Evita el primero de Islandia | México vs Islandia | Amistoso Internacional
Apareció el héroe bajo los tres palos Raúl “Tala” Rangel se lució con una espectacular atajada para evitar el gol de Islandia en el partido entre México e Islandia, mostrando reflejos impresionantes y manteniendo el marcador en cero.
