Fórmula 1 2026 ¿Cuáles son las nuevas regulaciones?

La Fórmula 1 se prepara para el cambio más profundo de su era moderna, a partir de 2026, el campeonato introducirá un paquete técnico que no solo modifica los autos, sino también la forma en que pilotos e ingenieros entienden la velocidad, la estrategia y el espectáculo.

El eje de esta revolución será la aerodinámica activa, los monoplazas contarán con alerones delantero y trasero móviles, capaces de reducir de forma drástica la resistencia al aire en rectas. A diferencia del actual DRS, este sistema podrá activarse sin necesidad de estar a menos de un segundo del coche precedente, lo que abre un nuevo abanico táctico durante la carrera.

En el corazón del auto también hay una transformación radical, el nuevo motor V6 híbrido incrementará la potencia eléctrica de 120 kW a 350 kW, casi triplicando el empuje instantáneo, mientras reduce el protagonismo del motor de combustión y elimina definitivamente el MGU-H. Todo ello funcionará con combustibles 100 % sostenibles, reforzando la apuesta de la F1 por un futuro más limpio.

El adelantamiento dejará de ser un simple trámite mecánico para convertirse en un ejercicio de precisión

El llamado Modo Adelantamiento solo podrá usarse si el piloto se encuentra a menos de un segundo del coche de delante y dentro de una única zona de detección, generalmente ubicada en la última curva. A esto se suman dos nuevos controles clave: el botón “Boost”, que libera la máxima potencia combinada del motor y la batería, y el botón “Recarga”, que permite una gestión energética en tiempo real.

Desde el punto de vista aerodinámico, los autos perderán carga, se eliminan los túneles de efecto suelo y regresan los suelos más planos, acompañados de difusores más grandes y el retorno de los bargeboards. Los monoplazas también serán más compactos: menor distancia entre ejes, menor ancho total y un peso mínimo que baja de 798 a 768 kilogramos; el resultado: autos más ágiles, más nerviosos y con mayor pelea rueda a rueda, apoyados por neumáticos de 18 pulgadas más estrechos.

La seguridad también evoluciona

El arco antivuelco ha sido reforzado para soportar fuerzas equivalentes al peso de nueve autos familiares, mientras que nuevas luces en los retrovisores indicarán el estado de los sistemas híbridos, mejorando la comunicación visual en pista.

El gran debate gira en torno a la velocidad para 2026

Declaraciones recientes de Toto Wolff encendieron la discusión al sugerir que, según simulaciones, los autos podrían acercarse a los 400 km/h en determinadas condiciones. Técnicamente, la combinación de aerodinámica activa y potencia eléctrica lo permitiría. Sin embargo, el verdadero desafío será sostener esa velocidad sin agotar la energía disponible.

Un uso agresivo de la batería puede dejar al piloto sin potencia antes de completar una recta, provocando una caída brusca de rendimiento. La Fórmula 1 se convertirá, más que nunca, en un ajedrez a más de 300 km/h, donde ganar no dependerá solo de acelerar, sino de saber cuándo hacerlo.

Con estas reglas, el “pie a fondo” deja de ser la norma. La nueva era exigirá inteligencia, timing y sangre fría, la Fórmula 1 no solo será más rápida, será más compleja, más estratégica y, potencialmente, más espectacular.