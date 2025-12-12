OFICIAL: Así quedará la estructura de motoristas en la F1 para 2026

La Fórmula 1 entrará en 2026 con una reconfiguración histórica de sus motoristas y estructuras, la principal novedad será el estreno de Red Bull Powertrains, la división de motores de la carrocería austriaca que trabajará junto a Ford para impulsar a Red Bull Racing y Visa Cash App RB, el movimiento marca un cambio clave.

Mercedes se consolidará como el proveedor más numeroso de la parrilla, mantendrá su escudería oficial y añadirá tres clientes: McLaren, Williams y Alpine, que dejará atrás los motores Renault que ya no estará presente en la F1. La marca alemana recupera así una presencia dominante y estratégica en la F1, este según los reportes perfila para ser el mejor motor la próxima temporada.

Ferrari sostendrá su estructura clásica y ampliará su influencia con un tercer equipo: Cadillac F1 Team, el nuevo proyecto que debutará en la categoría más importante del automovilismo con el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, la escudería estadounidense utilizará motores Ferrari en 2026 y 2027, antes de dar el salto definitivo a su unidad desarrollada por General Motors. Haas continuará como su cliente habitual.

Honda regresará de forma oficial como motorista exclusivo de Aston Martin. La marca japonesa recuperará un papel central en el campeonato con un programa propio de fábrica, marcando una separación definitiva de Red Bull.

Audi completará la lista de fabricantes al ingresar por primera vez como constructor integral. Tras adquirir la estructura de Sauber, competirá bajo su propio nombre y fabricará tanto el chasis como el motor, consolidando un proyecto con ambiciones de largo plazo.

una transformación completa del diseño de los monoplazas

Para 2026, los autos serán más ligeros, más compactos y con una distancia entre ejes más corta, lo que promete mayor agilidad en curvas y maniobras más espectaculares.

La FIA eliminará el DRS para dar paso a la aerodinámica activa, con alerones móviles en modo Z y X que ajustarán carga y resistencia según el tramo del circuito. Además, nacerá el sistema MOM, que proporcionará un impulso eléctrico extra para facilitar adelantamientos sin depender de elementos fijos. Donde los motores serán híbridos, la mitad eléctrico y la otra mitad de combustión.

También se introducirán neumáticos más estrechos, un suelo simplificado para reducir el efecto suelo y estructuras de seguridad reforzadas capaces de soportar cargas de hasta 20G. El objetivo es equilibrar espectáculo, velocidad y protección.

Con motores redistribuidos, fabricantes nuevos y autos visualmente más ágiles, la temporada 2026 se perfila como un punto de quiebre en la era moderna de la Fórmula 1.