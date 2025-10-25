¡Qué sorpresa! Checo Pérez revela quién es su favorito para ganar el Gran Premio de México

Este domingo 26 de octubre se disputa el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 y uno de los grandes ausentes en la pista de carreras será Checo Pérez, el favorito de la afición por ser el piloto local, pero con el tapatío fuera de las posibilidades, hay un claro candidato para llevarse el primer lugar de la carrera.

Te puede interesar: GP de México 2025: Los precios de los boletos para la carrera SUPERAN los 100 mil pesos

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Checo Pérez revela quién es su favorito para ganar el Gran Premio de México

Checo Pérez no olvida a su excompañero Max Verstappen y aseguró que el piloto de Red Bull es el favorito para coronarse en el circuito de los Hermanos Rodríguez, una pista que conoce a la perfección y en la que ya ha ganado en ocasiones anteriores.

“Yo creo que Max Verstappen está en la lucha. Yo creo que él lo merece”, declaró el mexicano ante los medios que espera al próximo año para volver a los emparrillados con la escudería de Cadillac.

Pérez dejó claro que mantiene un gran respeto y cariño por Verstappen, con quien compitió durante las cuatro temporadas que corrieron juntos en las pistas de la Fórmula 1.

ELOISA SANCHEZ/REUTERS Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Red Bull’s Max Verstappen ahead of practice REUTERS/Eloisa Sanchez

Max Verstappen, el máximo ganador del Gran Premio de México

Las predicciones de Checo Pérez no están tan lejos de la realidad y es que Max Verstappen es el piloto que más veces ha ganado el Gran Premio de México con un total de cinco victorias.

El cariño y admiración entre Checo Pérez y Max Verstappen es recíproco ya que el piloto neerlandés señaló al mexicano como “un gran compañero” contra el que espera volver a competir cuando regrese a las pistas con Cadillac.

“Lo mejor es que Checo Pérez volverá el año que viene. Fue un gran compañero y estamos en contacto siempre que podemos. Además, es un gran hombre de familia, así que estoy muy contento de que vuelva a la parrilla el año que viene”, declaró Verstappen en palabras recopiladas por RacingNews365.

Te puede interesar: Ella es Alexandra, la novia mexicana de Charles Leclerc que lo acompaña en el Gran Premio de México

