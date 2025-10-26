Así quedó la tabla del Campeonato de Pilotos, tras el GP de México 2025

Tenemos un nuevo líder en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 luego del Gran Premio de México 2025 que se corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde el nuevo líder es el piloto británico Lando Norris que al ganar la carrera este domingo rebasa a su compañero de la escudería McLaren Oscar Piastri por un solo punto

Lando Norris se llevó la victoria en suelo azteca, sumando 25 puntos que lo catapultaron al primer lugar con 357 puntos. Piastri, quien terminó en la quinta posición, sumó solo 10 unidades, quedando con 356 y perdiendo el liderato por la mínima.

La tabla se mantiene al rojo vivo con solo cuatro grandes premios restantes en la temporada y 116 puntos aún en juego. El tercer lugar lo ocupa Max Verstappen (Red Bull), quien finalizó tercero en México y ahora acumula 321 puntos, manteniéndose en la pelea por el título.

Más abajo, George Russell (Mercedes) se ubica cuarto con 258 puntos, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), que tras una gran actuación en México sumó 18 puntos y llegó a 210. Lewis Hamilton completa el top 6 con 146 unidades.

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la F1?

Del 7 al 9 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil en el legendario Circuito de Interlagos en la ciudad de Sao Paulo.

