deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Así quedó la tabla del Campeonato de Pilotos, tras el GP de México 2025

Tenemos un nuevo líder en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 luego del Gran Premio de México 2025 que se corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Podio GP de México 2025
REUTERS
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Compartir

Tenemos un nuevo líder en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 luego del Gran Premio de México 2025 que se corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde el nuevo líder es el piloto británico Lando Norris que al ganar la carrera este domingo rebasa a su compañero de la escudería McLaren Oscar Piastri por un solo punto

Lando Norris se llevó la victoria en suelo azteca, sumando 25 puntos que lo catapultaron al primer lugar con 357 puntos. Piastri, quien terminó en la quinta posición, sumó solo 10 unidades, quedando con 356 y perdiendo el liderato por la mínima.

También te puede interesar:

La tabla se mantiene al rojo vivo con solo cuatro grandes premios restantes en la temporada y 116 puntos aún en juego. El tercer lugar lo ocupa Max Verstappen (Red Bull), quien finalizó tercero en México y ahora acumula 321 puntos, manteniéndose en la pelea por el título.

Más abajo, George Russell (Mercedes) se ubica cuarto con 258 puntos, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), que tras una gran actuación en México sumó 18 puntos y llegó a 210. Lewis Hamilton completa el top 6 con 146 unidades.

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la F1?

Del 7 al 9 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil en el legendario Circuito de Interlagos en la ciudad de Sao Paulo.

Lando Norris
Oscar Piastri
Max Verstappen
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×