deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Pato O’Ward es atendido por los médicos tras su participación en el Gran Premio de México

El piloto mexicano Pato O’Ward no dejó escapar su oportunidad de correr en el Gran Premio de México a pesar de las complicaciones

Pato O’Ward corrió las P1 al GP de México
Reuteres / X (PatricioOward)
Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
Compartir

Conducir un monoplaza de la Fórmula 1 en las prácticas del Gran Premio de México es una oportunidad que se da una vez en la vida y no hay manera de desaprovecharla como lo hizo Pato O’Ward, quien corrió con el McLaren de Lando Norris a pesar de haber sufrido una intoxicación por alimentos.

Te puede interesar: ¡Qué sorpresa! Checo Pérez revela quién es su favorito para ganar el Gran Premio de México

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Pato O’Ward corre las prácticas del GP de México con malestares estomacales

Pato O’Ward corrió en el circuito de los Hermanos Rodríguez con fuertes dolores estomacales y diarrea luego de sufrir una intoxicación por alimentos, por lo que incluso tuvo que ser atendido por el servicio médico luego de su carrera.

El mexicano sufrió de una fuerte deshidratación y compartió a través de sus redes sociales la complicada experiencia, así como una fotografía en donde sujeta una botella de electrolitos orales para contrarrestar el malestar.

“Me faltó un corcho”, escribió O’Ward en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). “Ahí vamos. Se aprecian sus mensajes y su apoyo”, completó en otra publicación.

O’Ward no pudo atender a la prensa luego de su práctica y se cancelaron las actividades que tenía programadas para el viernes y este sábado y se espera que sea hasta el domingo cuando pueda volver a atender a los medios de comunicación y a sus seguidores.

¿Cómo le fue a Pato O’Ward en la P1 del GP de México 2025?

A pesar de sus problemas estomacales, Pato O’Ward pudo completar el circuito de los Hermanos Rodríguez y terminó en el lugar 13 de las Prácticas 1 del Gran Premio de México y en el segundo puesto entre los novatos, solo por detrás de Arvid Lindbland.

O’Ward demostró sus capacidades tras el volante a pesar de no encontrarse en las mejores condiciones de salud.

Te puede interesar: GP de México 2025 clasificación: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la pole HOY sábado 25 de octubre; posiciones online y por internet

MCLAREN
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×