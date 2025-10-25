Pato O’Ward es atendido por los médicos tras su participación en el Gran Premio de México

Conducir un monoplaza de la Fórmula 1 en las prácticas del Gran Premio de México es una oportunidad que se da una vez en la vida y no hay manera de desaprovecharla como lo hizo Pato O’Ward, quien corrió con el McLaren de Lando Norris a pesar de haber sufrido una intoxicación por alimentos.

Pato O’Ward corrió en el circuito de los Hermanos Rodríguez con fuertes dolores estomacales y diarrea luego de sufrir una intoxicación por alimentos, por lo que incluso tuvo que ser atendido por el servicio médico luego de su carrera.

El mexicano sufrió de una fuerte deshidratación y compartió a través de sus redes sociales la complicada experiencia, así como una fotografía en donde sujeta una botella de electrolitos orales para contrarrestar el malestar.

“Me faltó un corcho”, escribió O’Ward en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). “Ahí vamos. Se aprecian sus mensajes y su apoyo”, completó en otra publicación.

O’Ward no pudo atender a la prensa luego de su práctica y se cancelaron las actividades que tenía programadas para el viernes y este sábado y se espera que sea hasta el domingo cuando pueda volver a atender a los medios de comunicación y a sus seguidores.

ahí vamosss. se aprecian sus mensajes y su apoyo de hoy❤️‍🩹❤️‍🩹 pic.twitter.com/KFpTftFbSU — Pato O'Ward (@PatricioOWard) October 25, 2025

¿Cómo le fue a Pato O’Ward en la P1 del GP de México 2025?

A pesar de sus problemas estomacales, Pato O’Ward pudo completar el circuito de los Hermanos Rodríguez y terminó en el lugar 13 de las Prácticas 1 del Gran Premio de México y en el segundo puesto entre los novatos, solo por detrás de Arvid Lindbland.

O’Ward demostró sus capacidades tras el volante a pesar de no encontrarse en las mejores condiciones de salud.

