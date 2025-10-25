GP de México 2025 clasificación: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la pole HOY sábado 25 de octubre; posiciones online y por internet

La Ciudad de México se convierte este sábado en el epicentro del automovilismo mundial con la esperada sesión de clasificación del Gran Premio de México 2025. El Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para dar a conocer a los pilotos que saldrán en los primeros puesto para la carrera de este domingo 26 de octubre que iniciará a las 14:00 horas tiempo del centro de México.

Después de unas prácticas libres marcadas por condiciones cambiantes y ajustes técnicos, los equipos afinan cada detalle para la sesión de clasificación que definirá la parrilla de salida. El inglés Lando Norris dominó la última práctica que se llevó a cabo este sábado a las 11:30 horas quedando en el segundo puesto su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y tercero George Russell (Mercedes).

El actual líder del campeonato Oscar Piastri culmino en la quinta posición, uno por arriba del actual campeón el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La altitud de la capital mexicana, más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, representa un reto técnico para las escuderías, afectando la aerodinámica y el rendimiento de los motores. Esto convierte a la clasificación en un verdadero test de precisión y adaptación.

