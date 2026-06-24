Fórmula E confirma el E-Prix de México 2027 y anuncia una nueva era con el revolucionario GEN4

La Formula E confirmó oficialmente el regreso del E-Prix de Ciudad de México para la temporada 2027, una de las fechas más emblemáticas del campeonato, que además formará parte de la temporada más extensa en la historia de la categoría.

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá al GP de México 2026|.

El calendario de la campaña 2026/27 contará con 21 carreras en 13 ciudades, incluyendo nuevas sedes como Austin en Estados Unidos, Zandvoort en Países Bajos y Brands Hatch en el Reino Unido. En el caso de México, el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a recibir a los monoplazas eléctricos el 16 de enero de 2027, reafirmando el peso que tiene la afición mexicana dentro del automovilismo a nivel mundial.

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Llega el GEN4 y un formato inédito

Más allá de la confirmación del E-Prix en la capital azteca, la gran novedad será el debut de la era del llamado GEN4, la generación más avanzada en la historia de la Fórmula E. Los nuevos vehículos tendrán una potencia de 600 kW que proporcionarán 815 caballos de fuerza, tracción integral activa y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 1.8 segundos, cifras que los colocan entre los vehículos de competición más impresionantes del mundo.

La categoría también estrenará el formato E-Prix Unleashed, una carrera corta de alto rendimiento diseñada para explotar toda la velocidad del GEN4. Este nuevo modelo, que se asimila a las carreras sprint en la F1, convivirá con el tradicional E-Prix, enfocado en la estrategia y la gestión energética, ofreciendo dos estilos de competencia durante los fines de semana con doble fecha. Este nueva carrera, tendrá el propósito de exprimir y hacer lucir las nuevas mejoras del modelo durante la competencia.

Con un calendario récord, tecnología de nueva generación y el respaldo de una de sus plazas más importantes, la Fórmula E se prepara para iniciar una etapa que promete cambiar el rumbo del automovilismo eléctrico y colocar nuevamente a México en el centro de la conversación mundial.