Fórmula 1: Así le ha ido a Checo Pérez en el GP de Austria

La primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca con velocidad y, en ese sentido, el GP de Austria está prácticamente a la vuelta de la esquina. Ante tal situación, no está de más conocer cómo le ha ido al piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, en esta pista.

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Como sabes, Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo para esta temporada luego de firmar con Cadillac durante un par de años, por lo que el Gran Premio de Austria será la primera aventura que tenga en este circuito bajo un monoplaza que está haciendo su debut en la Fórmula 1.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Austria?

La realidad es que Checo Pérez ya cuenta con mucha experiencia en el Gran Premio de Austria gracias a la participación que tuvo en el pasado con Red Bull, así como con otras escuderías como Sauber y Racing Point. Los resultados para el mexicano, en promedio, han sido aceptables hasta ahora.

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Bajo este contexto, su mejor resultado se dio durante la temporada 2023, cuando formaba parte de la escudería austriaca. En dicha ocasión, Checo Pérez se quedó con el tercer lugar del circuito luego de escalar 12 lugares, convirtiendo esta carrera en una de las mejores de su etapa profesional.

En 2024, por su parte, Checo Pérez se quedó con el séptimo puesto luego de largar en la octava posición, mientras que en el 2022 sufrió un delicado abandono luego de sufrir un choque con George Russell en la primera vuelta, mismo que terminó por dañar su monoplaza de forma irremediable.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Austria?

Luego de lo vivido en Mónaco y Barcelona, la Fórmula 1 se dice lista para disputar el Gran Premio de Austria, uno de los más interesantes de la temporada 2026. Se sabe que este GP se llevará a cabo el fin de semana del 26 al 28 de junio, por lo que la carrera será el domingo a las 7 de la mañana, tiempo centro de México.