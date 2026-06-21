Cadillac o Aston Martin; ¿qué escudería ha sido la peor de la temporada 2026 de la F1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha traído consigo muchas sorpresas no solo en la parte alta, sino también en la zona baja de la clasificación de pilotos y escuderías, misma que en estos momentos tiene tanto a Cadillac como a Aston Martin las peores de la actualidad.

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Cadillac es una escudería que está haciendo su debut en la Fórmula 1 2026 y que, para ello, contrató a pilotos reconocidos como Checo Pérez y Valtteri Bottas. Aston Martin, por su parte, es una constructora de renombre que cuenta con Fernando Alonso, así como con Lance Stroll.

¿Quién es la peor escudería de la F1 entre Cadillac y Aston Martin?

Si nos basamos exclusivamente en los números que ambas escuderías han tenido a lo largo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, entonces es Cadillac quien se ha convertido en la peor al no sumar ningún punto en las carreras que se han llevado hasta ahora en el calendario oficial.

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Where we are going, we are going together 🖤 pic.twitter.com/3F9zIw3f39 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 8, 2026

A pesar de este hecho, expertos en la materia consideran que la labor de Cadillac ha superado las expectativas para tener su debut en la temporada actual de la Fórmula 1, por lo que consideran que es cuestión de tiempo para que sume sus primeras unidades en la pista.

Dicho lo anterior, es Aston Martin quien ha sido catalogada como la escudería decepción del año debido a los problemas que ha tenido con su monoplaza, el cual es considerado el menos competitivo de la Fórmula 1 a pesar de los constantes esfuerzos que sus pilotos han tenido, y esto deriva de los problemas mecánicos y de chasis que ha tenido en estos meses.

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

Después de lo vivido en Barcelona, la Fórmula 1 está lista para disputar el Gran Premio de Austria, uno de los más importantes que existen en el calendario. Esta carrera se llevará a cabo el domingo 28 de junio del 2026 en punto de las 07:00 horas, tiempo centro de México.