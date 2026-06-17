Checo Pérez recibe ESPECTACULAR noticia de cara a su siguiente carrera en la Fórmula 1

Después de un complicado fin de semana en el Gran Premio de Barcelona, el piloto mexicano Checo Pérez recibió una noticia que puede representar un punto de inflexión en su temporada de Fórmula 1.

La escudería estadounidense confirmó que llevará un nuevo paquete de actualizaciones al Gran Premio de Austria, siguiente parada del calendario, con el objetivo de dar un salto de rendimiento y acercarse de forma más consistente a la pelea de la zona media.

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Aunque Cadillac todavía está lejos de luchar regularmente por puntos, dentro del equipo existe optimismo. Y es que Barcelona dejó claro tanto sus fortalezas como sus debilidades, y eso siempre es bueno para saber el rumbo a tomar.

Cadillac detectó exactamente qué necesita mejorar

El director del equipo, Graeme Lowdon, reconoció que el circuito de Barcelona expuso con brutal honestidad las carencias del monoplaza, especialmente en ritmo de carrera y tandas largas.

Sin embargo, lejos de verlo como un desastre, en Cadillac consideran que fue una carrera clave para entender hacia dónde debe evolucionar el auto.

Justo ahí esta la buena noticia para el tapatío. Y es que ese análisis ya se tradujo en acción, por lo que Cadillac no llegará igual Austria.

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Lowdon confirmó que el equipo ya tiene listas varias mejoras técnicas para el Red Bull Ring, un circuito completamente distinto al de Barcelona y que, en teoría, podría adaptarse mejor al paquete actual del equipo.

Checo Pérez con la camiseta de la Selección Mexicana en el Circuito de Barcelona Catalunia.|Bruna Casas/REUTERS

Checo sigue siendo la gran referencia de Cadillac

Más allá del rendimiento puro, Checo continúa consolidándose como una pieza fundamental dentro de la escudería.

Mientras Valtteri Bottas volvió a sufrir problemas mecánicos en España, el mexicano mantuvo una estadística que en Cadillac valoran muchísimo: ha terminado todas las carreras de la temporada.

Y ese dato no es menor. En una escudería nueva, donde cada vuelta genera información valiosa para el desarrollo, la consistencia de Checo se ha vuelto oro puro para los ingenieros.

Es una realidad que Austria no promete milagros inmediatos, pero sí podría marcar el inicio de una mejora real.