E-Prix de Yakarta R10, Resumen Completo | Formula E

Wehrlein adelantó a Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E Team), que reaccionó con dureza tras la carrera afirmando que el piloto de Porsche hizo una maniobra “ridícula” que obligó a Dennis a tomar una acción evasiva.

El piloto de Maserati MSG Racing Maximilian Günther se mantuvo en el pelotón de cabeza durante toda la carrera y terminó tercero. Salió en la Pole Position Julius Bär, la primera pole de Maserati en el automovilismo de monoplazas desde 1958.

En la primera carrera de la doble cita en Yakarta, Wehrlein salía tercero y se intercambió el liderato con el poleman Maximilian Günther durante el primer tercio del E-Prix, después de pasar por delante de su compatriota en la vuelta 4. A partir de la vuelta 12 y la segunda, Wehrlein se mantuvo en cabeza durante toda la carrera.