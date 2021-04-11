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La emoción del segundo E Prix de Roma en imágenes | Fórmula E
Stoffel Vandoorne, de Mercedes EQ, se alza con el triunfo en el segundo E Prix de Roma de la Fórmula E tras vencer en una carrera de emoción y drama.
Fórmula E | René Rast pierde el control de su auto y se estrella contra la barrera.
Fórmula E | Las colisiones no faltaron en el segundo E Prix de Roma de la Fórmula E.
Fórmula E | Uno de los autos de Envision a velocidad máxima en el E Prix de Roma de la Fórmula E.
Fórmula E | Jaguar Racing no consiguió estar entre los primeros puestos en el último E-Prix de Roma: Mitch Evans quedó en sexto lugar.
Fórmula E | La ciudad de Roma albergó las rondas 3 y 4 de la temporada 2021 de la Fórmula E. Vista panorámica de la pista.
Fórmula E | Stoffel Vandoorne se llevó el triunfo en el segundo E Prix de Roma de la Fórmula E.
Fórmula E | René Rast pierde el control de su auto y se estrella contra la barrera.
Fórmula E | Las colisiones no faltaron en el segundo E Prix de Roma de la Fórmula E.
Fórmula E | Uno de los autos de Envision a velocidad máxima en el E Prix de Roma de la Fórmula E.
Fórmula E | Jaguar Racing no consiguió estar entre los primeros puestos en el último E-Prix de Roma: Mitch Evans quedó en sexto lugar.
Fórmula E | La ciudad de Roma albergó las rondas 3 y 4 de la temporada 2021 de la Fórmula E. Vista panorámica de la pista.
Fórmula E | Stoffel Vandoorne se llevó el triunfo en el segundo E Prix de Roma de la Fórmula E.