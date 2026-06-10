Guillermo Almada habría pedido como condición a estos 2 refuerzos para dirigir a Club América

El Club América ya comenzó a trabajar en la construcción de su plantilla para el Apertura 2026. Aunque Guillermo Almada todavía no se incorpora físicamente a la pretemporada, la directiva azulcrema ya analiza movimientos importantes en el mercado de fichajes para cumplir con algunas de las peticiones del nuevo entrenador, mientras hay una baja durísima.

Desde Coapa existe la intención de reforzar zonas específicas del campo mientras se generó la baja más dolorosa en América. Por ello, Almada habría señalado algunos nombres que considera fundamentales para potenciar su proyecto. Dos de ellos son futbolistas que conoce perfectamente y que ya brillaron bajo su dirección técnica. Luis Chávez y Federico Viñas son los apuntados.

Guillermo Almada habría pedido a Luis Chávez para reforzar al Club América

Distintos reportes indican que Luis Chávez es uno de los jugadores que figura entre las prioridades del estratega uruguayo. El mediocampista mexicano encajaría en el perfil que busca Almada para fortalecer el centro del campo. El actual futbolista del Dínamo Moscú se ha consolidado como uno de los mediocampistas más destacados de México en los últimos años.

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Federico Viñas sería la apuesta de Guillermo Almada para el ataque

Otro de los nombres que habría solicitado el nuevo entrenador americanista es Federico Viñas. El delantero uruguayo ya tuvo una etapa con el conjunto de Coapa, aunque su mejor versión apareció tiempo después bajo las órdenes de Almada.

|Mexsport

Durante su paso reciente por el Real Oviedo, Viñas logró recuperar protagonismo y mejorar sus registros ofensivos. Esa evolución habría convencido al técnico de que puede convertirse en una pieza importante para resolver la falta de contundencia en el ataque azulcrema.

Los números de Federico Viñas y Luis Chávez que interesan al América

Luis Chávez llega respaldado por su experiencia internacional con la Selección Mexicana y por su destacado paso con Pachuca antes de emigrar al futbol europeo. Por su parte, Federico Viñas encontró regularidad bajo la dirección de Guillermo Almada y logró convertirse en un referente ofensivo en sus equipos recientes.

Ambos futbolistas forman parte de las peticiones realizadas por Almada para fortalecer la plantilla. Ahora la directiva del Club América deberá analizar la viabilidad económica de las operaciones para intentar concretar dos de los movimientos más llamativos del mercado. Viñas vale 4 millones de euros y Chávez cuesta 6 Md€.

