El récord que Chicharito Hernández está a punto de perder contra otro jugador de Chivas

En la actualidad Javier Hernández está muy lejos de su mejor nivel y no es titular en Chivas. En su lugar el que sí está teniendo un gran desempeño es Armando González, quien le marcó un gol al Pachuca para la victoria del Guadalajara. Pero no queda todo ahí, sino que con ese tanto ‘Hormiga’ igualó un récord de Chicharito y todo indica que lo superará.

Mientras que en Pachuca hay enojo de los aficionados contra los jugadores , en el ‘Rebaño Sagrado’ están muy contentos con ‘Hormiga’ González, que llegó a 11 goles en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. De esta manera Armando igualó el récord de ser el mexicano Sub-23 con más goles en un torneo corto, distinción que hasta ahora tenía ‘Chicharito’ en solitario.

Hormiga González superaría a Chicharito en Chivas.

Con su gol frente al Pachuca, 'Hormiga' González igualó a Chicharito como el jugador mexicano Sub-23 con más goles en un solo torneo de la Liga MX. El ex Real Madrid llegó a 11 goles en 2010 y el delantero que ahora tiene 22 años consiguió 11 tantos en este Apertura 2025. Además, se volvió una pieza clave para Gabriel Milito en el Guadalajara.

La posibilidad de Hormiga González de superar a Chicharito Hernández en Chivas

Este sábado 8 de noviembre Chivas recibe a Rayados de Monterrey por la última fecha de la fase regular de la Liga MX. En caso de convertir en ese duelo, o bien en los playoffs (el Guadalajara está muy cerca de clasificarse), superará el récord de Chicharito Hernández y escribirá su nombre en la historia grande del futbol mexicano.

Los números de Hormiga González en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Partidos jugados: 16

Encuentros disputados como titular: 12

Minutos en el campo de juego: 1039

Goles: 11

Asistencias: 0

Tarjetas: 2 amarillas

