Este fotógrafo mexicano tiene una joya: el propio Dibu Martínez le firmó su cámara y vale miles de dólares

La selección de Argentina sabe que tiene encendidas las alarmas por lo que está sucediendo con sus convocados, debido a que tiene varios futbolistas que llegan con lo justo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a distintas lesiones. Al margen de esto, también se producen historias muy bonitas. Por ejemplo, el Dibu Martínez vivió un momento muy curioso con un mexicano.

Mientras Argentina jugará otro de los amistosos previos al Mundial este martes, el portero Emiliano Martínez ha dejado una historia muy bonita en el pasado juego de los campeones del mundo contra Honduras. Pues el portero del Aston Villa le firmó la cámara a un fotógrafo de México y vale miles de dólares. Sin dudas, una historia muy bonita previa a la fiesta máxima.

David Saldívar, el fotógrafo mexicano del Dibu Martínez|Cortesía de Leandro Contento - LN.

Así contó el fotógrafo mexicano lo que ocurrió con Dibu Martínez

“No quisiera volver a usarlo. Tiene un valor muy importante para mí. No quiero que la firma se gaste ni que se borre. Me gustaría guardarlo, aunque se viene el Mundial y hoy no tengo otro similar para trabajar. Voy a tratar de conseguir uno y dejar este como recuerdo”, reveló David Saldívar, el protagonista de esta historia, en diálogo con La Nación.

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“Faltaban unos minutos para que terminara el partido cuando sentí que alguien se paraba detrás mío. Miré y era Dibu. Se sentó en esa silla vacía, me tocó el hombro y, como yo estaba usando mi segunda cámara, agarró la que tenía el lente más grande y empezó a sacar fotos”, contó. Además, agregó: “Luego me firmó con su nombre y una carita”.

Él es David Saldívar, el fotógrafo mexicano del Dibu Martínez

David tiene 41 años. Nació en México y a los 20 se mudó a Utah para estudiar comercio. Luego se estableció en Dallas, donde formó su familia. Trabajando en ventas, ganó una cámara en una rifa corporativa. La guardó por años en el clóset, pues jamás pensó en ser fotógrafo.

El vuelco ocurrió por su hija Madison. Al comenzar ella a jugar futbol, David rescató la cámara para retratar sus partidos, descubriendo así su gran pasión. Nunca esperaba que le ocurriera lo que sucedió el sábado por la noche en el estadio Kyle Field de College Station, Texas.

¿Qué partidos tiene Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Martes, 16 de junio 2026 – Partido 1 – Argentina vs. Argelia – Estadio Kansas City — Grupo J

Lunes, 22 de junio 2026 – Partido 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas — Grupo J

Sábado, 27 de junio 2026 – Partido 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Dallas — Grupo J