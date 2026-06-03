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No solo México: el calendario COMPLETO de todos los amistosos que quedan antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana jugó contra Ghana y Australia, le falta enfrentar a Serbia

No solo México: el calendario COMPLETO de todos los amistosos que quedan antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Los países se preparan para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (que tendrá un show con artistas confirmados), razón por la cual se programaron distintos amistosos para fines de mayo y el comienzo de junio. La Selección Nacional de México ya jugó contra Ghana y Australia y aún le queda un encuentro.

Además del partido amistoso entre México y Serbia que se juega este jueves 4 de junio, hay decenas de encuentros entre las selecciones clasificadas al Mundial e incluso otros equipos que no están en la fiesta máxima del futbol. Incluso hasta el 10 de junio se disputarán esos juegos, un día antes del comienzo de la justa internacional.

Brian Gutiérrez

Los amistosos que jugó la Selección Nacional de México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • México 2-0 Ghana (goles Brian Gutiérrez y Memote Martínez)
  • México 1-0 Australia (gol Johan Vásquez)
  • México - Serbia (jueves 4 de junio a las 8:00 p.m., tiempo del Centro de México)

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Partidos amistosos que faltan de las otras selecciones en esta Fecha FIFA

Miércoles 3 de junio

  • Kirguistán - Kenia
  • Gibraltar - Islas Vírgenes Británicas
  • Albania - Israel
  • Luxemburgo - Italia
  • Países Bajos - Argelia
  • Polonia - Nigeria
  • Dinamarca - República Democrática del Congo
  • Corea del Sur - El Salvador
  • Panamá - República Dominicana
México vs Australia en vivo y gratis amistoso Copa Mundial de la FIFA 2026

Jueves 4 de junio

  • España - Irak
  • Irlanda del Norte - Guinea
  • Eslovenia - Chipre
  • Suecia - Grecia
  • Andorra - Liechtenstein
  • Francia - Costa de Marfil
  • República Checa - Guatemala

Viernes 5 de junio

  • Rusia - Burkina Faso
  • Bielorrusia - Siria
  • Tailandia - Kuwait
  • Indonesia - Omán
  • Georgia - Baréin
  • Eslovaquia - Montenegro
  • San Marino - Bangladesh
  • Moldavia - Bulgaria
  • Paraguay - Nicaragua
  • Canadá - Irlanda
  • Haití - Perú
Edson Álvarez capitan seleccion mexicana
Official Balls Adidas Trionda during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Australia at Rose Bowl Stadium, on May 30, 2026 in Carson, California, United States.|David Leah/David Leah

Sábado 6 de junio

  • Bélgica - Túnez
  • India - Palestina
  • Armenia - Kazajistán
  • Gibraltar - Islas Caimán
  • Portugal - Chile
  • Rumania - Gales
  • Albania - Luxemburgo
  • Estados Unidos - Alemania
  • Suiza - Australia
  • Panamá - Bosnia
  • Inglaterra - Nueva Zelanda
  • Bolivia - Escocia
  • Qatar - El Salvador
  • Brasil - Egipto
  • Venezuela - Turquía
  • Argentina - Honduras
  • Curazao - Aruba

Domingo 7 de junio

  • Liechtenstein - Chipre
  • Dinamarca - Ucrania
  • Grecia - Italia
  • Croacia - Eslovenia
  • Marruecos - Noruega
  • Colombia - Jordania
Boletos Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Lunes 8 de junio

  • Países Bajos - Uzbekistán
  • Francia - Irlanda del Norte
  • España - Perú

Martes 9 de junio

  • Kuwait - Omán
  • Rusia - Trinidad y Tobago
  • República Democrática del Congo - Chile
  • Armenia - Moldavia
  • Hungría - Kazajistán
  • San Marino - Azerbaiyán
  • Bielorrusia - Burkina Faso
  • Argentina - Islandia
  • Senegal - Arabia Saudita

Miércoles 10 de junio

  • Portugal - Nigeria
  • Inglaterra - Costa Rica.
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