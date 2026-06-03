No solo México: el calendario COMPLETO de todos los amistosos que quedan antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los países se preparan para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (que tendrá un show con artistas confirmados), razón por la cual se programaron distintos amistosos para fines de mayo y el comienzo de junio. La Selección Nacional de México ya jugó contra Ghana y Australia y aún le queda un encuentro.

Además del partido amistoso entre México y Serbia que se juega este jueves 4 de junio, hay decenas de encuentros entre las selecciones clasificadas al Mundial e incluso otros equipos que no están en la fiesta máxima del futbol. Incluso hasta el 10 de junio se disputarán esos juegos, un día antes del comienzo de la justa internacional.

Los amistosos que jugó la Selección Nacional de México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Ghana (goles Brian Gutiérrez y Memote Martínez)

(goles Brian Gutiérrez y Memote Martínez) México 1-0 Australia (gol Johan Vásquez)

(gol Johan Vásquez) México - Serbia (jueves 4 de junio a las 8:00 p.m., tiempo del Centro de México)

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Partidos amistosos que faltan de las otras selecciones en esta Fecha FIFA

Miércoles 3 de junio

Kirguistán - Kenia

Gibraltar - Islas Vírgenes Británicas

Albania - Israel

Luxemburgo - Italia

Países Bajos - Argelia

Polonia - Nigeria

Dinamarca - República Democrática del Congo

Corea del Sur - El Salvador

Panamá - República Dominicana

Jueves 4 de junio

España - Irak

Irlanda del Norte - Guinea

Eslovenia - Chipre

Suecia - Grecia

Andorra - Liechtenstein

Francia - Costa de Marfil

República Checa - Guatemala

Viernes 5 de junio

Rusia - Burkina Faso

Bielorrusia - Siria

Tailandia - Kuwait

Indonesia - Omán

Georgia - Baréin

Eslovaquia - Montenegro

San Marino - Bangladesh

Moldavia - Bulgaria

Paraguay - Nicaragua

Canadá - Irlanda

Haití - Perú

Official Balls Adidas Trionda during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Australia at Rose Bowl Stadium, on May 30, 2026 in Carson, California, United States.|David Leah/David Leah

Sábado 6 de junio

Bélgica - Túnez

India - Palestina

Armenia - Kazajistán

Gibraltar - Islas Caimán

Portugal - Chile

Rumania - Gales

Albania - Luxemburgo

Estados Unidos - Alemania

Suiza - Australia

Panamá - Bosnia

Inglaterra - Nueva Zelanda

Bolivia - Escocia

Qatar - El Salvador

Brasil - Egipto

Venezuela - Turquía

Argentina - Honduras

Curazao - Aruba

Domingo 7 de junio

Liechtenstein - Chipre

Dinamarca - Ucrania

Grecia - Italia

Croacia - Eslovenia

Marruecos - Noruega

Colombia - Jordania

Crédito: Mexsport

Lunes 8 de junio

Países Bajos - Uzbekistán

Francia - Irlanda del Norte

España - Perú

Martes 9 de junio

Kuwait - Omán

Rusia - Trinidad y Tobago

República Democrática del Congo - Chile

Armenia - Moldavia

Hungría - Kazajistán

San Marino - Azerbaiyán

Bielorrusia - Burkina Faso

Argentina - Islandia

Senegal - Arabia Saudita

Miércoles 10 de junio