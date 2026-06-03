No solo México: el calendario COMPLETO de todos los amistosos que quedan antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección Mexicana jugó contra Ghana y Australia, le falta enfrentar a Serbia
Los países se preparan para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (que tendrá un show con artistas confirmados), razón por la cual se programaron distintos amistosos para fines de mayo y el comienzo de junio. La Selección Nacional de México ya jugó contra Ghana y Australia y aún le queda un encuentro.
Además del partido amistoso entre México y Serbia que se juega este jueves 4 de junio, hay decenas de encuentros entre las selecciones clasificadas al Mundial e incluso otros equipos que no están en la fiesta máxima del futbol. Incluso hasta el 10 de junio se disputarán esos juegos, un día antes del comienzo de la justa internacional.
Los amistosos que jugó la Selección Nacional de México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- México 2-0 Ghana (goles Brian Gutiérrez y Memote Martínez)
- México 1-0 Australia (gol Johan Vásquez)
- México - Serbia (jueves 4 de junio a las 8:00 p.m., tiempo del Centro de México)
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Partidos amistosos que faltan de las otras selecciones en esta Fecha FIFA
Miércoles 3 de junio
- Kirguistán - Kenia
- Gibraltar - Islas Vírgenes Británicas
- Albania - Israel
- Luxemburgo - Italia
- Países Bajos - Argelia
- Polonia - Nigeria
- Dinamarca - República Democrática del Congo
- Corea del Sur - El Salvador
- Panamá - República Dominicana
Jueves 4 de junio
- España - Irak
- Irlanda del Norte - Guinea
- Eslovenia - Chipre
- Suecia - Grecia
- Andorra - Liechtenstein
- Francia - Costa de Marfil
- República Checa - Guatemala
Viernes 5 de junio
- Rusia - Burkina Faso
- Bielorrusia - Siria
- Tailandia - Kuwait
- Indonesia - Omán
- Georgia - Baréin
- Eslovaquia - Montenegro
- San Marino - Bangladesh
- Moldavia - Bulgaria
- Paraguay - Nicaragua
- Canadá - Irlanda
- Haití - Perú
Sábado 6 de junio
- Bélgica - Túnez
- India - Palestina
- Armenia - Kazajistán
- Gibraltar - Islas Caimán
- Portugal - Chile
- Rumania - Gales
- Albania - Luxemburgo
- Estados Unidos - Alemania
- Suiza - Australia
- Panamá - Bosnia
- Inglaterra - Nueva Zelanda
- Bolivia - Escocia
- Qatar - El Salvador
- Brasil - Egipto
- Venezuela - Turquía
- Argentina - Honduras
- Curazao - Aruba
Domingo 7 de junio
- Liechtenstein - Chipre
- Dinamarca - Ucrania
- Grecia - Italia
- Croacia - Eslovenia
- Marruecos - Noruega
- Colombia - Jordania
Lunes 8 de junio
- Países Bajos - Uzbekistán
- Francia - Irlanda del Norte
- España - Perú
Martes 9 de junio
- Kuwait - Omán
- Rusia - Trinidad y Tobago
- República Democrática del Congo - Chile
- Armenia - Moldavia
- Hungría - Kazajistán
- San Marino - Azerbaiyán
- Bielorrusia - Burkina Faso
- Argentina - Islandia
- Senegal - Arabia Saudita
Miércoles 10 de junio
- Portugal - Nigeria
- Inglaterra - Costa Rica.