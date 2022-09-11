El cambio físico de Canelo Álvarez desde su segunda pelea con Golovkin

Canelo Álvarez está por vivir su tercer combate ante Gennady Golovkin, este sábado 17 de septiembre a través de las pantallas de Azteca 7, mismo para el que se ha preparado al máximo nivel, pues el cambio físico del mexicano, en comparación al año 2018 cuando se midieron, es notorio.

MIRA AQUÍ CANELO ÁLVAREZ VS GENNADY GOLOVKIN EN VIVO

El boxeador mexicano y el kazajo se midieron en el ring hace 4 años, el pasado 15 de septiembre del 2018, donde Canelo Álvarez salió con la mano en alto por decisión mayoritaria, aunque para esta pelea de 2022 el mexicano quiere noquear.

Te recomendamos: El curioso apodo que Canelo Álvarez tenía cuando era niño

El cambio físico de Canelo Álvarez

Como se puede apreciar en las postales, Canelo Álvarez ha trabajado mucho en el gimnasio, tanto para mejorar su físico como su agilidad y golpeo, hecho que se puede apreciar.

|IG Canelo

Las primeras 5 imágenes de esta galería corresponder a cómo se veía Canelo Álvarez previo a su pelea del 2018 ante Gennady Golovkin, mientras que las 5 últimas corresponden al estado físico del mexicano pero en este año 2022.

Te recomendamos: ¡Millonada! Canelo Álvarez vende uno de sus autos de lujo y esto pide