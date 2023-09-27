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FOTOS: Conferencia de prensa Canelo Álvarez y Jermell Charlo en Las Vegas

Canelo Álvarez y Jermell Charlo se vieron las caras en Las Vegas en la rueda de prensa final, ocurrida en el MGM, donde hubo tensión y un frente a frente.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Conferencia de prensa Canelo Charlo Las Vegas
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