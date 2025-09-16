Fracasó en la Liga BBVA MX como DT y hoy dirigiría al equipo más grande del continente

Triunfar en la Liga BBVA MX no es para cualquiera y un caso perfecto es el de Chicharito Hernández, quien ha bajado considerablemente su precio tras regresar a Chivas en este último año. Sin embargo, los entrenadores no quedan exentos de esta situación y un DT que vivió un mal momento fue Gustavo Quinteros, quien llegó a principios del año 2020 al Tijuana, su primera experiencia en suelo mexicano. Sin embargo, ahora dirigiría al club más grande del continente americano.

Quinteros solo dirigió 10 partidos al mando de los Xolos y su continuidad en México se vio afectada por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, su saldo en la Liga BBVA MX no fue el mejor: ganó dos partidos, empató tres y perdió cinco. Ahora, el DT argentino se encuentra sin equipo tras haber dirigido a Gremio de Brasil, pero la prensa internacional asegura que Quinteros será entrenador de Independiente, equipo en el que también pedían por Martín Anselmi .

Getty Images Gustavo Quinteros ficharía por Independiente

Tras la renuncia de Julio Vaccari, Independiente salió en búsqueda de un nuevo entrenador y Quinteros es el máximo candidato a dirigir al equipo más grande del continente americano (por tener 7 Copa Libertadores en su palmarés). Ya hubo comunicación entre ambas partes y la directiva del equipo argentino cree que Quinteros es la mejor opción en estos momentos para revertir la mala situación que vive el equipo sudamericano a nivel deportivo.

Cabe destacar que Quinteros no vivió mucho en Tijuana, pues sufrió su peor derrota ante Querétaro tras ser goleado por 3-0 en la jornada 2 del Clausura 2020. Mientras que su mejor victoria fue en la jornada 10, cuando el equipo comenzaba a mostrar destellos de buen futbol, pues vencieron con autoridad por 3-2 a Pachuca. No obstante, con Quinteros al mando, Tijuana admitió 16 goles y solo anotó 10.

La carrera de Gustavo Quinteros tras salir de la Liga BBVA MX

Tras dejar Xolos, Quinteros se sumó a Colo Colo de Chile, equipo en el que mostró su mejor nivel como entrenador y donde dirigió la mayor cantidad de partidos de su carrera junto con Emelec de Ecuador: 153. En 2023 llegó a Vélez Sarsfield, equipo argentino con el que también supo ser campeón y que lo catapultó al Brasileirao tras firmar con Gremio en 2025. Sin embargo, los resultados no acompañaron y hoy se encuentra sin equipo.