La fractura que hay en el vestidor del América y que sería la que los llevó a la acabose en el Clausura 2026

Pocos esperaban que el América tuviera un inicio de año tan adverso como el que vive actualmente. Pasadas las primeras jornadas del Clausura 2026, el equipo aún no ganó ni marcó ningún gol. Si bien los aficionados tienen en mente a varios culpables , existe una situación que muchos desconocen y que es clave para entender este presente en Coapa.

De acuerdo con los reportes más recientes, la crisis americanista no se explica únicamente desde el rendimiento en el terreno de juego, sino que es importante tener en cuenta lo que ocurre puertas adentro. Esto debido a que la relación entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico encabezado de André Jardine es cada vez más tensa.

El verdadero motivo de los problemas del América en el Clausura 2026

Uno de los nombres clave es el de Diego Ramírez, quien recientemente pasó a ocupar un rol central en la toma de decisiones. Ese aumento de responsabilidades generó varias diferencias con Jardine, especialmente luego de un episodio en el que el técnico brasileño y el director deportivo discreparon considerablemente.

Según reveló el periodista Gustavo Mendoza, la fractura interna se produjo tras una determinación inesperada de la dirección deportiva. En medio de un 2025 marcado por lesiones y caídas físicas, el club decidió incorporar a un nuevo preparador físico sin el aval del DT.

Es así como la llegada de Sean Buckley fue mal vista por el cuerpo técnico. El especialista estadounidense comenzó a trabajar en paralelo con Marcos Seixas, preparador físico elegido por Jardine, en una situación que generó problemas internos y un descontento en la directiva azulcrema.

Para el estratega sudamericano, la decisión fue vista como una orden impuesta y no como algo consensuado. En el entorno del técnico se entendió como una intromisión directa en su trabajo, lo que podría haber afectado a su liderazgo frente al plantel.

¿Cuándo volverá a jugar el América?

A raíz del parón de la Liga BBVA MX por los amistosos de la Selección Nacional ante Panamá y Bolivia, Club América disputará la Jornada 4 del Clausura 2026 ante Necaxa el domingo 1 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.