André Jardine seguro no se espera esta próxima decisión de Club América: Diego Ramírez está involucrado

El arranque del Clausura 2026 encendió las alarmas en Coapa antes de lo previsto. Club América no solo acumula un inicio sin victorias, sino que todavía no marcó ningún gol en las primeras dos jornadas del torneo, una situación poco habitual que puso a André Jardine en el ojo de la tormenta. Por eso, la directiva azulcrema, que a principios de año le dio un ultimátum , podría tomar una medida drástica.

En ese contexto, trascendió que la relación entre Jardine y Diego Ramírez, director deportivo de las Águilas, se encuentra un momento muy tenso. Según se reveló en el programa La Última Palabra, existiría una diferencia de criterios entre ambos que podría derivar en una decisión que el entrenador no tenía contemplada tan pronto.

El quiebre interno que impacta a todos en el América

De acuerdo con el periodista Gustavo Mendoza, el desgaste no surge exclusivamente por el mal inicio del torneo , sino por varios desacuerdos en el armado del plantel. En los mercados recientes, varias incorporaciones habrían sido impulsadas desde la dirección deportiva sin el pleno aval del cuerpo técnico, algo que Jardine y su grupo cercano no vieron con buenos ojos.

La salida de futbolistas clave tras el tricampeonato y la llegada de nombres que, hasta ahora, no lograron elevar el nivel colectivo, alimentaron la sensación de que el proyecto perdió solidez. Es ahí donde comenzaron los problemas entre el entrenador y el director deportivo.

La alternativa a Jardine que ya se analiza en el América

Dada la falta de reacción inmediata del equipo, la directiva no estaría cerrada a un cambio en el banquillo al finalizar el torneo. Según la misma fuente, Ramírez comenzó a evaluar alternativas en caso de que las Águilas no consigan títulos ni muestren una mejora clara en el Clausura 2026.

Por este motivo, los próximos partidos del América serán vitales para Jardine. Por la Jornada 3 del Clausura, el equipo azulcrema visitará al Pachuca el domingo 18 de enero; y luego recibirá a los Rayos de Necaxa el sábado 31.