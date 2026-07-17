Francia aplicó esta restricción a sus jugadores porque quieren sí o sí el tercer puesto
Todavía no termina la participación de la selección francesa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues tendrá que disputar el partido por el tercer lugar
Francia se medirá este sábado 18 de julio a Inglaterra en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de perder la oportunidad de volver nuevamente a una final al caer en la semifinal 2-0 ante España. Para evitar que le suceda lo mismo, el cuerpo técnico tomó una decisión drástica y le aplicó una restricción a sus jugadores, ya que quieren sí o sí salir triunfadores.
De acuerdo con el portal Lequipo, Didier Deschamps, quien formó parte de la plantilla que ganó el primer mundial para su país, negó a sus jugadores una noche libre, ya que el objetivo es claro: derrotar a los ingleses y quedarse con el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en lo que será su último partido como seleccionado de Francia.
El partido por el tercer lugar se disputará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami en punto de las 3 de la tarde (hora centro de México), duelo que podrás seguir minuto a minuto a través del portal web de Azteca Deportes.
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Deschamps y su aporte a la Selección de Francia
Deschamps le ha dado mucho a su país, en cuestión de futbol, pues fue el capitán de aquella selección que conquistó su primer campeonato del mundo que se disputó en su casa, en Francia 1998. Tuvieron que pasar 20 años para que lograra la misma hazaña, pero ahora como entrenador.
Didier fue nombrado DT de Francia en 2012, por lo que su gran prueba fue Brasil 2014, justa en la que quedó eliminada en cuartos de final en manos de Alemania. Rusia 2018 fue la cereza del pastel a un gran proyecto que culminó con la obtención de la justa mundialista.
Francia volvió a ser protagonista en Qatar 2022, pero en esta ocasión Argentina salió campeona. Mientras que en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ buscará quedarse con el tercer puesto y así cerrar su ciclo.
La salida de Deschamps de Francia
El seleccionado francés confirmó que dejará el banquillo tras culminar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una completa decisión por parte del DT, luego de estar al mando de una de las más grandes potencias durante 14 años.