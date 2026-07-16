Dónde y en qué estadio juegan Xolos de Tijuana vs Tigres de la UANL por el Apertura 2026

Xolos de Tijuana y Tigres de la UANL comenzarán su participación en el Torneo Apertura 2026 con uno de los partidos que abrirán oficialmente la actividad de la Liga BBVA MX. Será el segundo juego de la jornada, luego de que Necaxa reciba a Atlante en Aguascalientes.

El conjunto fronterizo intentará aprovechar su condición de local ante uno de los equipos que regularmente aparece entre los candidatos al título. El encuentro también marcará el regreso de ambos clubes a la competencia después de la pausa provocada por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Dónde juegan Xolos de Tijuana vs Tigres

El partido entre Xolos de Tijuana y Tigres de la UANL se disputará en la ciudad de Tijuana, Baja California. El equipo rojinegro será local durante la Jornada 1 del Apertura 2026 y buscará comenzar el campeonato sumando puntos frente a su afición.

El compromiso forma parte de la primera cartelera del nuevo torneo del futbol mexicano. La actividad comenzará el jueves 16 de julio con los encuentros Necaxa vs Atlante y Tijuana vs Tigres.

En qué estadio juegan Tijuana vs Tigres

La sede del encuentro será el Estadio Caliente, casa de los Xolos y uno de los inmuebles más particulares de la Liga BBVA MX por su cancha de pasto sintético.

El recinto se encuentra en Tijuana y representa una de las visitas más complicadas para los equipos del futbol mexicano debido a la superficie de juego, el traslado hasta la frontera y las condiciones propias de la ciudad.

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Xolos intentará utilizar esos factores a su favor para imponerse ante un Tigres que buscará comenzar el Apertura 2026 con una victoria fuera del Estadio Universitario. Cabe recordar que el conjunto felino quedó eliminado en Cuartos de Final del Clausura 2026 a manos de Chivas.

Cuándo y a qué hora es Xolos vs Tigres

El partido entre Tijuana y Tigres está programado para este jueves 16 de julio. El encuentro comenzará alrededor de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, aunque la programación de TV Azteca Deportes coloca el inicio a las 21:10 horas.

En Tijuana, por la diferencia horaria con el centro del país, el compromiso comenzará alrededor de las 20:00 horas locales.

Xolos y Tigres comienzan su camino en el Apertura 2026

Tijuana buscará hacerse fuerte desde el comienzo del campeonato y presentar una versión competitiva ante su público. El partido también será una prueba importante para un plantel que contará nuevamente con el joven mexicano Gilberto Mora, quien renovó recientemente su contrato con la institución y utilizará el número 10.

Por su parte, Tigres llegará a la frontera con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la Liga BBVA MX. El conjunto de la UANL comenzará el torneo como visitante antes de afrontar una campaña en la que volverá a tener la obligación de competir por los primeros lugares.