El primer Mundial de Francia lo ganó su DT actual: el dato que pocos conocen sobre Deschamps
El actual entrenador formó parte de un plantel de ensueño que hizo historia en la justa mundialista que se jugó en su país
La Selección de Francia, que avanzó a la semifinal tras vencer a Marruecos, se ha vuelto una de las grandes potencias, pero antes no era así, pues apenas suma 2 Copas Mundiales de la FIFA™. En la primera justa que ganó, el país europeo tenía una gran plantilla con un Zinedine Zidane en su apogeo y un Didier Deschamps con el gafete de capitán, un dato que pocos conocen sobre él.
El ahora entrenador de Francia formó parte de la plantilla que hizo historia al ganar el primer título para su selección en la Copa Mundial de la FIFA™ de 1998, que se disputó en el país europeo. Ello fue un gran logro para la nación, pues entró en una exclusiva lista de secciones que han salido avantes en casa, hecho que México no pudo replicar en esta edición al caer en octavos de final ante Inglaterra.
En Francia 1998, Didier fue el capitán de su selección al llegar a dicha justa como uno de los referentes, pues en su espalda lo respaldaban 4 años de buenas temporadas con la Juventus, uno de los equipos donde marcó época.
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La alineación de Francia 1998
- Portero: Fabien Barthez
- Defensas: Lilian Thuram, Marcel Desailly, Frank Leboeuf y Bixente Lizarazu
- Mediocampistas: Didier Deschamps (capitán), Christian Karembeu, Emmanuel Petit y Zinedine Zidane
- Delanteros: Youri Djorkaeff y Stéphane Guivarc'h.
Deschamps y su desempeño como entrenador de Francia
El eterno capitán de Francia llegó al banquillo de la selección en verano de 2012, por lo que su gran prueba fue Brasil 2014, justa en la que cayó en la ronda de cuartos de final. Pese al resultado, la federación de su país decidió darle continuidad.
Fue en Rusia 2018 cuando los frutos llegaron, pues Francia ganó la copa mundial al derrotar a Croacia. Para Qatar 2022, la selección también llegó a la final, pero la perdió ante Argentina y ahora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son amplios favoritos para ganarla, con un Kylian Mbappé encendido que pelea la Bota de Oro del torneo.