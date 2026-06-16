Dónde y en qué estadio se juega el Francia vs Senegal en el Mundial 2026
Francia debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y estará enfrentando a la selección de Senegal en lo que será la apertura del Grupo I
La primera jornada de partidos del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ presenta uno de los compromisos más atractivos de la fase inicial del certamen, Francia y Senegal se verán las caras en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y, de esta manera, harán su debut oficial en la justa mundialista.
El escenario seleccionado para albergar este enfrentamiento queda ubicado en la localidad de East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos y cuenta con una infraestructura de gran escala tecnológica que permite recibir a más de 82.500 espectadores en sus gradas. Allí, jugadores como Kylian Mbappé y Sadio Mané realizarán su tan ansiado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe destacar que los alrededores del estadio ofrecen una conectividad urbana directa gracias a los servicios de trenes y autobuses metropolitanos que enlazan con las zonas hoteleras de la región.
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Francia vs Senegal abren paso al Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Francia hace su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y tratará de iniciar con una victoria sobre Senegal, ya que el duelo entre los rivales del Grupo I será decisivo para establecer autoridad desde el arranque del torneo ante los otros dos miembros de la zona, Irak y Noruega. Por su parte, el conjunto africano intentará consolidar su bloque defensivo sobre el terreno de juego para frenar el ataque de los subcampeones del mundo que tendrá a figuras como Mbappé, Dembelé y Olisé en su frente de ataque. Senegal intentará contrarrestar esto, contraatacando de forma rápida con jugadores de primer nivel como Sadio Mané y Nicolas Jackson.
Los fanáticos franceses expresaron su expectativa por el debut de sus figuras y, además, recordaron un antecedente histórico entre estas dos naciones en Corea-Japón 2002 en el cual Senegal dio la sorpresa y venció a Francia. El silbatazo inicial marcará el arranque formal de las acciones en un escenario que promete registrar un lleno total en sus tribunas, algo que ya comienza a ser una costumbre en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.