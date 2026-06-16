Dónde y en qué estadio se juega el Francia vs Senegal en el Mundial 2026

La primera jornada de partidos del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ presenta uno de los compromisos más atractivos de la fase inicial del certamen, Francia y Senegal se verán las caras en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y, de esta manera, harán su debut oficial en la justa mundialista.

Mbappé ya está concentrado con Francia|Crédito: @equipedefrance / X

El escenario seleccionado para albergar este enfrentamiento queda ubicado en la localidad de East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos y cuenta con una infraestructura de gran escala tecnológica que permite recibir a más de 82.500 espectadores en sus gradas. Allí, jugadores como Kylian Mbappé y Sadio Mané realizarán su tan ansiado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe destacar que los alrededores del estadio ofrecen una conectividad urbana directa gracias a los servicios de trenes y autobuses metropolitanos que enlazan con las zonas hoteleras de la región.

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Francia vs Senegal abren paso al Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia hace su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y tratará de iniciar con una victoria sobre Senegal, ya que el duelo entre los rivales del Grupo I será decisivo para establecer autoridad desde el arranque del torneo ante los otros dos miembros de la zona, Irak y Noruega. Por su parte, el conjunto africano intentará consolidar su bloque defensivo sobre el terreno de juego para frenar el ataque de los subcampeones del mundo que tendrá a figuras como Mbappé, Dembelé y Olisé en su frente de ataque. Senegal intentará contrarrestar esto, contraatacando de forma rápida con jugadores de primer nivel como Sadio Mané y Nicolas Jackson.

Los fanáticos franceses expresaron su expectativa por el debut de sus figuras y, además, recordaron un antecedente histórico entre estas dos naciones en Corea-Japón 2002 en el cual Senegal dio la sorpresa y venció a Francia. El silbatazo inicial marcará el arranque formal de las acciones en un escenario que promete registrar un lleno total en sus tribunas, algo que ya comienza a ser una costumbre en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

