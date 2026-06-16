Este jugador de Argentina rechazó al Real Madrid en medio del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ también empieza a mover decisiones importantes fuera de la cancha. En las últimas horas trascendió que un futbolista argentino tomó una postura inesperada sobre su futuro. El jugador que parecía listo para jugar en el Real Madrid luego de la competencia con la selección de Argentina, cambió de idea en plena competencia.

Durante las últimas horas trascendió que Nico Paz quiere continuar una temporada más en el Como de Italia. Mientras Argentina debuta con Argelia, el mediocampista ya le habría comunicado su decisión a los dirigentes del gigante español. El argentino considera que necesita más minutos y continuidad para mantener su crecimiento en Europa y seguir consolidándose.

Nico Paz, jugador de Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Nico Paz frena su regreso al Real Madrid

El panorama cambió por completo en las últimas semanas dentro del conjunto español. La llegada de José Mourinho y los movimientos internos del club generaron dudas sobre el protagonismo que podía tener Nico Paz. El argentino entendió que regresar ahora podía limitar su participación en el conjunto español, según reportan desde el diario As de España.

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En Italia, el escenario luce distinto para el joven volante. Cesc Fábregas considera a Nico Paz una pieza importante dentro del proyecto deportivo del Como. Además, el equipo jugará competencias europeas y eso representa una oportunidad importante para sumar experiencia al máximo nivel del futbol continental. En la “Casa Blanca” todo sería más complejo.

|Instagram: Nico Paz

El futuro de Nico Paz sigue ligado al club español

Aunque el argentino permanecerá en Italia, el Real Madrid todavía mantiene el control sobre gran parte de su futuro. El club blanco tiene tiempo hasta el 30 de junio de 2027 para ejecutar una nueva cláusula de recompra. En ese caso debería pagar 10 millones de euros para recuperar definitivamente al futbolista de Argentina.

La dirigencia madridista mantiene plena confianza en el mediocampista argentino pese a esta decisión. Siempre de acuerdo a la información trascendida, dentro del club consideran que otro año en Italia puede acelerar su evolución. En caso de ofertas de otro equipo, el Real Madrid deberá aprobar cualquier negociación.

Nico Paz prioriza minutos en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™

El contexto actual influyó directamente en la postura del futbolista. Nico Paz fue clave en el Como y fue convocado por Lionel Scaloni a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En cambio, Franco Mastantuono prefirió jugar en el Real Madrid, pero tuvo pocos minutos y no fue citado a la justa internacional.

