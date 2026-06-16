Argentina vs Argelia: VIDEO, así se pelearon a golpes los fanáticos de ambos equipos antes del partido

El clima previo al debut de la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedó empañado por incidentes entre aficionados en la vía pública de Estados Unidos. Los fanáticos del conjunto albiceleste y los seguidores del representativo de Argelia protagonizaron un enfrentamiento físico a pocas horas del inicio del compromiso correspondiente al Grupo J.

🚨 #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 16, 2026

Las imágenes muestran cómo la tensión verbal derivó en un intercambio de golpes de puño. Según el medio francés Le Figaro, las fuerzas policiales de Nueva York intervinieron y separaron a los aficionados. Además, según pudo confirmar La Nación, no hubo arrestos de ningún tipo por parte de los policías locales. Todo se dio en el marco del festejo de los hinchas argentinos previo al debut en la cita mundialista.

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Con la cabeza ya puesta 100% en el partido, Argentina tendría el once confirmado para el debut y los elegidos por Scaloni serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martínez.

Por su parte, Argelia saldría con estos once para su estreno enfrentando a la última campeona del mundo: Anthony Mandrea; Youcef Atal, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Ismaël Bennacer, Houssem Aouar, Adem Zorgane; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Baghdad Bounedjah. El conjunto dirigido por Vladimir Petković buscará dar la sorpresa ante la Argentina y así acomodarse en el Grupo J que también integran Jordania a quienes enfrentarán en la segunda fecha y Austria.