Francia vs Irak: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY 22 de Junio por el Grupo I del Mundial 2026; marcador online

El Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ha encendido las emociones desde su primer minuto, consolidándose como uno de los sectores más atractivos de la justa.

Tras una jornada inaugural explosiva, el panorama está sobre la mesa, las potencias europeas dieron un contundente golpe de autoridad, pero el boleto a la siguiente ronda aún no tiene dueño. Con Francia y Noruega tras sus recientes victorias, la segunda fecha promete ser un auténtico choque de trenes donde el margen de error es prácticamente nulo para los equipos que arrancaron con el pie izquierdo.

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Gran parte de los reflectores apuntan directamente al campamento galo y a su principal referente, Kylian Mbappé. El atacante ya demostró que llegó a esta Copa con el instinto goleador intacto, liderando a un equipo que busca amarrar rápidamente su pase a los dieciseisavos de final.

El reto de Les Bleus para hoy será medirse ante una escuadra de Irak que llega herida y con la urgencia absoluta de sumar puntos desde la cancha de Filadelfia, un escenario que obligará a los franceses a no bajar las revoluciones si quieren dominar la cima del sector con tranquilidad.

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Alineaciones Francia vs Irak

Francia: Por confirmar

Irak: Por confirmar

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Pronóstico Francia vs Irak

El pronóstico para el choque en Filadelfia apunta a una victoria clara y dominante de Francia sobre Irak, probablemente por un margen de dos o tres goles.

Aunque la escuadra iraquí saldrá a plantear un bloque defensivo profundo para tratar de frustrar y desesperar a los europeos, la gran diferencia técnica y el desequilibrio individual de figuras como Kylian Mbappé terminarán por romper el cerco.

Será un partido donde los galos controlarán la posesión de principio a fin, asegurando un triunfo por inercia ofensiva que los pondrá en la siguiente ronda de este Mundial 2026 y dejará a los asiáticos al borde de la eliminación.

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