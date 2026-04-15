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Información y noticias de Ali Al-Hamadi, futbolista de Irak

Ali Al-Hamadi

Ali Al-Hamadi es uno de los jugadores más relevantes de Irak y también entre los históricos de esta nación a sus 24 años, al haber abierto la puerta hacia la Premier League. Pertenece al Ipswich Town pero ahora está cedido al Luton Town de la Ligue One

Lugar de nacimiento Mesena, Irak
Altura 1.87 m
Edad 24 años
Posición Delantero
Partidos en selección 17
Goles en selección 5
Participación en Copas Mundiales 0
Títulos en Selección 0
Valor actual 2 millones de euros
Distinciones personales
Goles en total 40

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