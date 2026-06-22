Este es el jugador de Austria que demeritó a Messi: “Argentina es mucho más”

NOTICIA EN DESARROLLO — A pesar de haber fallado un nuevo penal para Argentina en mundiales, Lionel Messi sigue demostrando su grandeza y le convirtió un verdadero golazo a Austria en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A la vez, le sirvió para callar bocas de sus detractores y a quienes lo demeritan.

En la previa al juego hubo un jugador de Austria que demeritó a Leo Messi diciendo que “Argentina es mucho más” que el jugador del Inter Miami. En ese aspecto, Marcel Sabitzer tuvo la frase que puede verse como algo polémico contra el capitán de la selección de Argentina.

Lo que dijo Marcel Sabitzer sobre Lionel Messi y la selección de Argentina

“Argentina tiene jugadores excepcionales en la mitad de la cancha que actúan en los mejores equipos del mundo. No voy a entrar en comparaciones con otras selecciones, pero es un equipo que va mucho más allá de Messi”, dijo Sabitzer en conferencia de prensa.

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Además, el jugador de Austria agregó: “En mi partido número 100 con la selección, tengo el privilegio de jugar en un escenario como este, ante miles de espectadores y frente a un rival sensacional como Argentina. Me he preparado para rendir en mi selección en partidos como estos”.

El calendario de la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J

Sábado, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Los Ángeles (Los Ángeles, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J

El calendario de la selección de Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Austria 3-1 Jordania – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) – 23:00 horas — Grupo J

Domingo, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Argelia vs. Austria – Estadio Seattle (Seattle, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J

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