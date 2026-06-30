HORARIO EXACTO del Francia vs Suecia, partido de los 16vos de final del Mundial 2026

Tras la sorprendente eliminación de Alemania a manos de Paraguay, el panorama de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha cambiado por completo. Francia y Suecia se enfrentan este día en los dieciseisavos de final con una motivación adicional: el ganador de esta llave ya sabe que deberá enfrentarse al equipo paraguayo en la siguiente ronda, abriendo una oportunidad histórica para cualquiera de los dos equipos.

Horarios del partido

Para seguir las acciones en vivo, estos son los horarios confirmados según la región:



México: 15:00 horas (Tiempo del Centro)

Estados Unidos: 17:00 horas (ET) / 14:00 horas (PT)

Argentina: 18:00 horas

¿Cómo llega Francia al partido?

Francia llega a este compromiso con la etiqueta de favorita, gracias a la calidad individual que puede marcar diferencia en cualquier momento. Sin embargo, tras ver la caída de los alemanes, el equipo francés está advertido de que la jerarquía no garantiza nada en estas instancias del torneo.

¿Cómo llega Suecia al partido?

Suecia, por su parte, mantiene su propuesta basada en la disciplina táctica y un bloque defensivo muy trabajado. Saben que una victoria hoy no solo los coloca en octavos, sino que los posiciona ante un Paraguay que, aunque ha mostrado ser sólido, llega con un desgaste importante tras su intenso duelo de dieciseisavos. Francia buscará imponer el ritmo desde el inicio para evitar complicaciones, mientras que Suecia intentará llevar el juego a un terreno de paciencia, esperando alguna oportunidad de contragolpe para sentenciar el encuentro.

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