Oficial: Hakimi luce la playera de Rayados tras su visita al estadio Monterrey

Marruecos logró derrotar a Países Bajos en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el partido se jugó en el Estadio Monetrrey y esto generó emoción en todos los aficionados de Rayados por un pequeño guillo de uno de los mejores laterales derechos del mundo hacia el club.

Rayados se ha caracterizado en la Liga MX por el fichaje sorpresa de jugadores de talla mundial y en esta ocasión Achraf Hakimi es el jugador que ya se vio portando la playera del club regio.

¿Qué hacía Hakimi con la playera de Rayados?

La Selección de Marruecvos disputó en la casa de Rayados el partido correspondiente a los 16vos de final del Mundial y es por eso que el club tomó la iniciativa de hablar con Hakimi para regalarnos una postal que ilucionaría a todos los aficionados del deporte, sin embargo, a través de redes sociales le dedicaron las siguientes palabras:

"Achraf Hakimi, capitán de la Selección de Marruecos, portando nuestros colores tras el pase a Octavos de Final.⚽️🔵⚪️

¡Mucho éxito para sus próximos partidos del Mundial y fue un gusto haberlos recibido en Casa!🏟️"

Actualidad de Hakimi

Actualmente Hakimi es jugador del PSG y tiene 27 años de edad, aún con mucha carrera por delante es casi imposible que veamos a Hakimi fuera de las 5 grandes ligas de Europa, sin embargo, Rayados nos acostumbró a grandes fichajes, puede que en un futuro veamos al defensor marroquí en la liga mexicana.

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