Francia vs Suecia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 30 de junio, juego Kylian Mbappé de los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador online
Francia y Suecia se juegan el pase a octavos de final en el Estadio de Nueva York, Mbappé quiere levantar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se traslada al Estadio Nueva York Nueva Jersey. Este escenario, una de las joyas de la infraestructura deportiva de Estados Unidos, será el epicentro de un choque estelar entre Francia y Suecia. Mientras los galos buscan reafirmar su estatus de favoritos, el conjunto sueco intentará dar la sorpresa mediante un planteamiento físico y ordenado, buscando frenar el despliegue ofensivo de los dirigidos por el cuerpo técnico francés.
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El ícono francés
El astro francés sigue rompiendo marcas y consolidándose como uno de los máximos artilleros de la historia de los mundiales. En esta edición de 2026, su instinto goleador ha vuelto a aparecer, manteniendo a Francia en la lucha por el título.
Mbappé ha marcado 4 goles hasta el momento y con esta cifra, alcanza un total de 16 goles en copas del mundo, igualando la marca histórica de Miroslav Klose y posicionándose a la caza de los récords máximos de la competición.
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Posibles alineaciones:
Francia: Mike Maignan, Lucas Digne, Daypor Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola.
Suecia: Widell Zetterstorm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari, Alexander Isak, Anthony Elenga, Viktor Gyokeres.