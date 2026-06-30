Francia vs Suecia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 30 de junio, juego Kylian Mbappé de los 16vos de Final del Mundial 2026; marcador online

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se traslada al Estadio Nueva York Nueva Jersey. Este escenario, una de las joyas de la infraestructura deportiva de Estados Unidos, será el epicentro de un choque estelar entre Francia y Suecia. Mientras los galos buscan reafirmar su estatus de favoritos, el conjunto sueco intentará dar la sorpresa mediante un planteamiento físico y ordenado, buscando frenar el despliegue ofensivo de los dirigidos por el cuerpo técnico francés.



El ícono francés

El astro francés sigue rompiendo marcas y consolidándose como uno de los máximos artilleros de la historia de los mundiales. En esta edición de 2026, su instinto goleador ha vuelto a aparecer, manteniendo a Francia en la lucha por el título.

Mbappé ha marcado 4 goles hasta el momento y con esta cifra, alcanza un total de 16 goles en copas del mundo, igualando la marca histórica de Miroslav Klose y posicionándose a la caza de los récords máximos de la competición.

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Posibles alineaciones:

Francia: Mike Maignan, Lucas Digne, Daypor Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola.

Suecia: Widell Zetterstorm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari, Alexander Isak, Anthony Elenga, Viktor Gyokeres.