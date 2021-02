Maganda dirigió partido amateur en la pandemia: Arturo Brizio explica la baja de Adalid como árbitro

El árbitro mexicano Adalid Maganda fue dado de baja de la Comisión de Aribitraje tras una serie de errores y faltas del colegiado a los estatutos del organismo dirigido por Arturo Brizio. El titular de la Comisión platicó en exclusiva con Carlos Guerrero sobre los motivos que orillaron la salida de Maganda del arbitraje mexicano.

Arturo Brizio reveló que las actitudes y aptitudes de Adalid Maganda no fueron las esperadas tras su reincorporación a la plantilla de árbitros en 2019.

“Reprobó pruebas físicas, por lo tanto no pudo ser tomado en cuenta para dirigir partidos el verano pasado, él tenía la semifinal del torneo GNP y no estuvo porque no pasó las pruebas y en pandemia se fue a dirigir un partido amateur violando los códigos sanitarios federales” detalló Brizio a Carlos Guerrero.

Brizio, árbitro dos veces mundialista por México, también cree que la actitud de Maganda no fue la mejor durante las reuniones donde se analizan las acciones de los nazarenos en el futbol mexicano. El único partido de Maganda en el Guardianes 2021 fue en la fecha inaugural entre Toluca y Querétaro. Su actuación fue severamente criticada por distintos analistas arbitrales del país.

“Nos demostró que no había progreso ni detonante que debía tener un árbitro para poder estar en Liga MX. Cuando se le hacen las observaciones por parte del comité técnico, reacciona de una manera agresiva, majadera y grosera, no reconociendo los errores que cometió" destacó Brizio Carter.

El presidente de la Comisión negó que la baja de Adalid Maganda se deba a temas de racismo, como el propio silbante ha expresado en las últimas horas.

“Los mejores instructores están en Toluca y él entrenaba, practicaba en cancha, y lo teórico, con los mejores instructores que tenemos, se le capacitó para el VAR, salió de cuarto oficial constantemente viajando con la sexteta arbitral, el VAR le costó mucho trabajo. Estamos tranquilos de que se le brindaron las oportunidades y herramientas para poder detonar su carrera”, finalizó Brizio.

Hay tranquildad en la Comisión de Arbitraje

En la Comisión de Arbitraje están tranquilos ante el interés de Maganda de llevar su caso a la FIFA pues consideran que tienen pruebas suficientes para demostrar que la baja se debió a incapacidad para desarrollar correctamente el trabajo de árbitro profesional. Brizio fue enfático en que no caerán en chantajes de Adalid.