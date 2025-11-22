Fue campeón con Cruz Azul, llegó a valer hasta 6 millones y hoy ni siquiera tiene equipo
Luego de descender con su club en el fútbol de Argentina, este futbolista rescindió su contrato y ahora su futuro es incierto. Descubre de quién se trata
El descenso de Godoy Cruz en Argentina significó un duro momento para un exjugador y campeón de Cruz Azul: Guillermo Pol Fernández. A sus 34 años, el mediocampista era insignia y capitán del equipo, pero luego de no haber podido quedarse en la máxima categoría, optó por resignar su contrato antes de lo previsto.
Godoy Cruz llevaba 17 años seguidos en la máxima categoría del fútbol argentino, e incorporó a Pol Fernández a mitad de temporada con la intención de darle un salto de jerarquía a su mediocampo y luchar por la permanencia. Desafortunadamente, su presencia no alcanzó y el equipo bajó a la segunda división .
Según informó el periodista César Merlo, el exfutbolista de Cruz Azul aún no contempla el retiro, pero sí reconoce que deberá evaluar con calma cuál será su siguiente paso. Por el momento cuenta con el pase en su poder y un valor de mercado de un millón de euros acorde a Transfermarkt.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Chupete Suazo regresa a Rayados de Monterrey de cara a la Liguilla del Apertura 2025
- Fue una joya para Pumas y podría volver para el Clausura 2026, pero solo si le llegan al precio
- No tiene lugar en Cruz Azul, pero Gabriel Milito quiere que sea su 9 en Chivas para el Clausura 2026
De figura en Cruz Azul a un presente cargado de incertidumbre
El contraste entre su pasado reciente y su situación actual es evidente. En Cruz Azul, Pol Fernández vivió uno de los momentos más sólidos de su carrera. Jugó 56 partidos, contribuyó en la construcción del juego y se mantuvo como uno de los futbolistas más regulares en la campaña que terminó con la novena estrella cementera.
Luego de dejar un buen recuerdo en los aficionados de La Máquina, Pol pasó por el Boca Juniors de su país y Fortaleza de Brasil antes de regresar a Godoy Cruz, club en el que ya había brillado en el pasado. Sin embargo, su retorno fue una pesadilla y acabó de la peor manera.
Algo curioso es que además de Godoy Cruz, Fortaleza, club en el que permaneció la primera mitad de la temporada, también corre peligro de bajar a la segunda división de Brasil. Si esto se consuma, Pol sería parte de dos descensos el mismo año.