¿Malos perdedores? La batalla campal en un partido de Argentina por definir quién jugaría en Primera

La semifinal por el ascenso a la Primera División de Argentina entre Deportivo Madryn y Morón acabó de la peor manera posible. Ni bien finalizó el encuentro, una violenta batalla campal entre futbolistas se desató en pleno terreno de juego, lo que llevó a la policía a intervenir con escudos y gas pimienta.

Las polémicas comenzaron cuando la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) decidió sancionar a Walter Otta, DT de Morón, por unas declaraciones en contra del organismo y de Madryn. Sin embargo, se trataba de una información falsa, dado que el entrenador nunca había dicho algo semejante. Así y todo, fue suspendido y no pudo estar en este juego clave .

Pero las polémicas estuvieron lejos de acabar ahí. Poco antes de los 15 minutos de juego, el árbitro sancionó un tiro libre a favor de Madryn cerca del área de forma inesperada, pese a que el quite del futbolista de Morón se produjo sin falta. Esa controvertida decisión tuvo un rol crucial, dado que derivó en el único gol del encuentro.

🧐 Esta infracción, que reclamó Morón, terminó en el 1-0 de Deportivo Madryn que, por el momento, está avanzando a la final del reducido de la Primera Nacional. #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/sd8pKUcoN4 — DSPORTS (@DSports) November 16, 2025

El enojo fue tal que, al acabar el partido y concretarse el pase de Madryn a la final, los jugadores de Morón fueron directamente a pelear con sus rivales y a reclamarle al árbitro por lo sucedido. Rápidamente, la tensa situación se transformó en una dura batalla, al punto tal que intervino la fuerza policial.

Lejos de calmar la situación, la presencia de la policía provocó que el conflicto y el malestar aumentara. Los futbolistas de Morón se pelearon directamente con los oficiales, lo que los llevó a recibir duros golpes y a ser rociados con gas pimienta. Las impactantes imágenes de este momento ya dan la vuelta al mundo en redes sociales.

Deportivo Madryn terminó pasando por ventaja deportiva contra Deportivo Morón a la final del reducido y así terminó el partido. Estas imágenes son realmente lamentables, que horrible arruinan el futbol.



Otra crónica de muerte anunciada. pic.twitter.com/urS7EH8ZbC — vichita (@VictoriaMarinOk) November 16, 2025

Madryn buscará el ascenso a la Primera División de Argentina

Tras las polémicas y la dura batalla campal que se vivió este domingo en el Estadio Abel Sastre, Madryn buscará el ascenso a la categoría más importante de Argentina. En la gran final, se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto a doble partido.

El encuentro de ida se llevará a cabo el fin de semana del 23 de noviembre en el estadio de Estudiantes, mientras que la vuelta será una semana después con Madryn como local. El ganador de esta serie se quedará con el segundo ascenso a Primera (el otro cupo lo obtuvo Gimnasia de Mendoza).