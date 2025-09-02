Llegó a valer 10 millones en Tigres, salió a la MLS y hoy su precio está por los suelos

Carlos Salcedo llegó a valer hasta 10 millones de euros (218.9 millones de pesos) en su paso por Tigres. Sin embargo, el defensa salió a la MLS con Toronto, equipo con el que su carrera comenzó a decaer al igual que su precio, a tal grado de que ahora no juega en Rayados pese que llegó al club como refuerzo bomba a principios de 2025 .

El “Titán” vivió un gran momento en su carrera, pues después de iniciar en la MLS con el Real Sal Lake llegó al futbol mexicano tras se fichado por Chivas, club en el que se consagró como uno de los jugadores referentes y ganar un par de campeonatos, ya que después se marcharía al futbol europeo con el Eintracht Frankfurt, donde solo estuvo 2 años, ya que fue repatriado por Tigres .

@csalcedojr Carlos Salcedo tuvo una disminución de precio considerable después de irse de Tigres a la MLS; ahora forma parte de Rayados

El ocaso de la carrera de Carlos Salcedo tras salir a la MLS

Carlos Salcedo alcanzó su mayor precio en el mercado con Tigres, con el que conquistó un par de campeonatos de la Liga BBVA MX. Sin embargo, el exseleccionado mexicano se fue a la MLS, donde su precio comenzó a devaluarse.

Salcedo regresó al futbol mexicano con el Juárez FC, para después tener un breve paso por Cruz Azul, donde pasó sin pena ni gloria. En ese momento de su carrera el defensa ya tenía un precio de 1.5 millones de euros (32.8 millones de pesos).

El “Titán”, cuando parecía que su carrera en México estaba por terminada, fichó con Rayados a principios de 2025, pero en su primer entrenamiento se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, que lo mantuvo fuera de las canchas varios meses hasta finales de agosto, cuando regresó a las prácticas.

Carlos Salcedo y su precio que está por los suelos

Carlos Salcedo actualmente tiene un valor en el mercado de 1.20 millones de euros (26.2 millones de pesos), según Transfermarkt. Por lo anterior, su devaluación fue de 8.8 millones de euros (192.4 millones de pesos) en un lapso de 6 años.

Salcedo actualmente entrena al parejo del equipo de Rayados en búsqueda de ser tomado en cuenta por el entrenador Domènec Torrent y ver por primera vez minutos en el Apertura 2025 con el conjunto regio, 9 meses después de su fichaje.