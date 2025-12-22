Fue Campeón del Mundo con Argentina en el 2022 y podría llegar a América

El nombre de Paulo Dybala vuelve a aparecer con fuerza en el radar de Boca Juniors, esta vez con la mirada puesta en el verano de 2026. Aunque por el momento no existe un acuerdo formal ni una negociación avanzada, distintos reportes coinciden en que el club argentino sigue de cerca la situación contractual del delantero y no descarta intentar su incorporación cuando finalice su vínculo con la Roma.

Dybala tiene contrato con el conjunto italiano hasta junio de 2026, y tanto el jugador como el club han sido claros en que no habrá una salida anticipada. El futbolista prioriza cumplir su compromiso en Europa, mientras evalúa con calma su futuro una vez que quede en condición de libre. Este escenario es el que Boca considera clave para soñar con su llegada, ya que evitaría el pago de una transferencia y permitiría destinar recursos a su salario y a un proyecto deportivo atractivo.

Te podría interesar: Liverpool pagaría casi 100 millones por el sustituto de Mohamed Salah

Desde la dirigencia xeneize nunca ocultaron que el interés por Dybala existe. Voces del Consejo de Fútbol han reconocido públicamente que se trata de una posibilidad compleja, pero no imposible. En ese sentido, Juan Román Riquelme aparece como una figura central en la estrategia, encabezando los sondeos iniciales con el entorno del jugador y buscando construir una propuesta que seduzca desde lo futbolístico y lo emocional.

La idea de Boca sería ofrecerle a Dybala un rol protagónico, liderazgo dentro del plantel y la chance de competir al máximo nivel continental, con la Copa Libertadores 2026 como uno de los grandes objetivos. Para el club, la llegada de un campeón del mundo no solo tendría impacto deportivo, sino también institucional y simbólico, reforzando su identidad y su peso internacional.

Te podría interesar: Hansi Flick responde tras la victoria ante el Villarreal ¿Fichará el Fc Barcelona en el mercado de invierno?